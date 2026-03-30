聞風至 - 潛在合作利好TCL電子 | 鮮股落鑊

港股上周五反覆造好，惜未能收復兩萬五關。恒生指數收報24951點，升95點。



TCL電子（1070）於收市後公布業績，除主業顯示業務表現值得一讚外，創新業務的光伏業務表現亦令人精神一振，集團近期更有望購入索尼（SONY）旗下家庭娛樂業務，或為集團注入強勁新動力，可謂一股三亮點，值得留神。



先從業績講起，TCL電子去年純利按年升41.8%，至24.95億元；每股盈利103.41仙。派末期息49.8仙，上年同期派31.8仙，按年多派56.6%。經調整歸母淨利潤按年升56.5%，至25.12億元。集團此前已發布盈喜，因此市場對這份業績的「大數」預期已反映在股價內。當時，天風證券亦即時唱好該股，認為基於2025年業績達成情況超預期的基礎上，2026年達成考核目標28.1億元的可能性較大。各項「細數」亦有不少值得一讚的地方，例如大尺寸顯示器的國際銷售收入按年升15.69%，升幅略高於總收入的15.37%，大大抵銷中國市場的疲弱表現。同期，光伏業務收入升幅更達31.91%，是去年的增長火車頭。



有望購入SONY旗下家庭娛樂業務



集團表明，光伏業務將堅持「有利潤」的規模擴張策略，在深耕中國分布式市場的同時重點加速歐洲市場規模擴張。這句「有利潤」尤其關鍵，近年光伏行業競爭激烈、價格壓力大，TCL電子已持續多年派息，股息率雖不算「標青」，最新派息金額計，股息回報率約2.9厘，但對一眾長線股東已有交代，長線投資者自然希望公司避免盲目擴張、保持穩定現金流。



更重要是，有傳TCL與Sony已就合作達成協議，市傳TCL將持大股的51%、SONY持49%，SONY會把家庭娛樂業務注入合資公司，包括電視機及家庭音響等產品，新合資預計明年4月開始營運，並生產索尼和Bravia品牌的電視機，採用TCL顯示技術。這次合作的重點是SONY 擁有相當深厚的優質內容資產，例如《蜘蛛俠》系列、Sony Music的音樂內容，相信這正是TCL電子最渴望得到的「軟實力」。



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