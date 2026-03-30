Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 潛在合作利好TCL電子 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
鮮股落鑊
聞風至
15小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

港股上周五反覆造好，惜未能收復兩萬五關。恒生指數收報24951點，升95點。

　　TCL電子（1070）於收市後公布業績，除主業顯示業務表現值得一讚外，創新業務的光伏業務表現亦令人精神一振，集團近期更有望購入索尼（SONY）旗下家庭娛樂業務，或為集團注入強勁新動力，可謂一股三亮點，值得留神。

　　先從業績講起，TCL電子去年純利按年升41.8%，至24.95億元；每股盈利103.41仙。派末期息49.8仙，上年同期派31.8仙，按年多派56.6%。經調整歸母淨利潤按年升56.5%，至25.12億元。集團此前已發布盈喜，因此市場對這份業績的「大數」預期已反映在股價內。當時，天風證券亦即時唱好該股，認為基於2025年業績達成情況超預期的基礎上，2026年達成考核目標28.1億元的可能性較大。各項「細數」亦有不少值得一讚的地方，例如大尺寸顯示器的國際銷售收入按年升15.69%，升幅略高於總收入的15.37%，大大抵銷中國市場的疲弱表現。同期，光伏業務收入升幅更達31.91%，是去年的增長火車頭。

有望購入SONY旗下家庭娛樂業務

　　集團表明，光伏業務將堅持「有利潤」的規模擴張策略，在深耕中國分布式市場的同時重點加速歐洲市場規模擴張。這句「有利潤」尤其關鍵，近年光伏行業競爭激烈、價格壓力大，TCL電子已持續多年派息，股息率雖不算「標青」，最新派息金額計，股息回報率約2.9厘，但對一眾長線股東已有交代，長線投資者自然希望公司避免盲目擴張、保持穩定現金流。

　　更重要是，有傳TCL與Sony已就合作達成協議，市傳TCL將持大股的51%、SONY持49%，SONY會把家庭娛樂業務注入合資公司，包括電視機及家庭音響等產品，新合資預計明年4月開始營運，並生產索尼和Bravia品牌的電視機，採用TCL顯示技術。這次合作的重點是SONY 擁有相當深厚的優質內容資產，例如《蜘蛛俠》系列、Sony Music的音樂內容，相信這正是TCL電子最渴望得到的「軟實力」。

聞風至

最Hit
宏福苑聽證會︱今續有7名居民作供 消防承辦商證人首出庭
宏福苑聽證會︱居民於大火中失去父母：外界指控「貪得無厭」 我們「貪」的只是真相、公義︱持續更新
社會
3小時前
被告陳鈞濬判監8年半。
01:25
消防員迷姦女網友重判監禁8年半 官斥故意不戴套以達致慾念滿足 「非一時衝動或情不自禁」
社會
1小時前
85歲何守信夫婦搭巴士被捕獲近況曝光 退休多年生活低調曾戀汪明荃轟動一時
85歲何守信夫婦搭巴士被捕獲近況曝光 退休多年生活低調曾戀汪明荃轟動一時
影視圈
3小時前
女子向英女王、特朗普、安倍晉三追討逾百萬億元 庭上自稱出名設計師 被拖欠「清朝啲金廿幾箱」 官：「我取消你嘅傳票申請！」
01:36
女子向英女王、特朗普、安倍晉三追討逾百萬億元 庭上自稱出名設計師 被拖欠「清朝啲金廿幾箱」 官：「我取消你嘅傳票申請！」
社會
4小時前
家長帶小童港鐵跳閘 被圍截細路爆喊 網民轟身教失敗：一世陰影自己攞嚟｜Juicy叮
家長帶小童港鐵跳閘 被圍截細路爆喊 網民轟身教失敗：一世陰影自己攞嚟｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
粉嶺屋邨茶記驚現$14,888天價圍餐！歎龍蝦/羊架/鮑魚 網民被貴價震懾 負責人親解1原因唔愁冇客
粉嶺屋邨茶記驚現$14,888天價圍餐！歎龍蝦/羊架/鮑魚 網民被貴價震懾 負責人親解1原因唔愁冇客
飲食
2026-03-29 14:48 HKT
報復社會？︱網傳剷泥車衝北京集市致多人死 司機遭民眾暴打
報復社會？︱網傳剷泥車衝北京集市致多人死 司機遭民眾暴打
即時中國
5小時前
荃灣巴士男圖阻打尖捱打 彪悍大叔瘋狂壓頸鎖喉 兩敗俱傷齊被捕｜Juicy叮
荃灣巴士男圖阻打尖捱打 彪悍大叔瘋狂壓頸鎖喉 兩敗俱傷齊被捕｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
李小龍遺孀蓮達西雅圖罕現身  81歲氣質優雅一舉動現健康隱憂  喪夫喪子曾兩度再婚
李小龍遺孀蓮達西雅圖罕現身  81歲氣質優雅一舉動現健康隱憂  喪夫喪子曾兩度再婚
影視圈
8小時前
長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平
長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平
飲食
2026-03-29 11:00 HKT
更多文章
聞風至 - 贛鋒逆市獨強逢回吐收集 | 鮮股落鑊
市況波動，恒生指數再度失守兩萬五關，周四收報24856點，跌479點。全日成交金額2616.2億元。贛鋒鋰業（1772）近期有三大因素可望推動其股價逆市向上，該股在昨日已於大跌市中走出獨強勢頭，逆市升逾3%，短線要留神70元大關。若成功突破，下站大可直指90元關口，即約2022年6月份的反彈高位91.45元，可以逢回吐收集。 　　贛鋒鋰業逆市獨強的首要主因，當然是印尼宣布對煤炭及鎳出口徵收稅
2026-03-27 02:00 HKT
鮮股落鑊