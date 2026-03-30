張日強 - 新盤浪接浪 群起搶攻復活檔期 | 樓聲隨筆

整體樓市氣氛好轉，市場上各路客源紛紛湧出來，日前推售的新盤均取得不俗的銷情，發展商亦趁勢加快推盤步伐，並且頻頻為樓盤軟銷及推廣，很明顯目標看準即將來臨的復活節黃金檔期，由於本月連番推售的新盤先後報捷，加上差餉物業估價署最新數據顯示，今明兩年預測落成量持續下跌，對未來樓市有正面刺激。此外 ，上月樓價指數連升9個月，按月升幅1.59%，為去年9月以來最大單月漲幅，預期將掀起新一輪的推盤熱。

樓價連升9個月 按月漲1.59%

上周多個新盤連番推售，由於開價貼市，發展商並提供不同的付款條件，靈活的付款方法配合買家需要，隨即引領各路客源走出來，除用家外，投資者更是主要客源，先後有旺角、黃大仙及紅磡新盤連番報捷，更不乏大手投資客。相信本周推售的將來澳日出康城新盤應可取得不俗銷情，尤其近日新盤充斥大手投資客源，對近期推售的新盤極具興趣，市場上不少大手投資客連掃4至8伙不等，對新盤明顯有支持作用。



新盤報捷大手客頻頻搶貨



此外，差估署剛於上周公布今明兩年的落成量，今年私宅落成量料錄16980伙減少約8%，明年落成量料進一步減少至約15360伙，較今年預測落成量少約9.5%，反映政府對未來房策的導向。至於上月私宅樓價指數報307.6點，按月升1.59%，為去年9月以來最大單月漲幅，並且連升9個月，而租金指數則報200.8點，較1月200.7點，按月升0.05%，連升4個月，再創歷史新高，相關數據或有利樓市發展。



事實上，樓市氣氛急速彈升，新盤及二手樓都有不俗表現，當中新盤更成為市場買家的追捧目標，發展商亦了解到近期市況好轉，隨即加快推盤步伐，當中紅磡大型新盤即將加入戰場，荃灣新盤亦部署出擊，亦有其他新盤軟銷及推廣，並且已看準下月復活節黃金檔期，預期新一輪的推盤熱將快速開打。



張日強