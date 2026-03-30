大行晨報 - 鎊匯維持區間上落 觀望美伊對峙｜大行晨報

伊朗戰事前景仍然充斥變數，尤其是上周中東衝突升溫，投資者還是轉向美元尋求避險。此外，能源價格上升也加劇通膨壓力，使市場預期利率將維持更長時間在高水平，這進一步提升美元吸引力。市場幾乎已排除美聯儲今年減息的可能，甚至開始押注未來幾個月可能加息。美國總統特朗普在社交媒體發文稱，因應德黑蘭請求，華盛頓將暫停對伊朗能源部門的攻擊10日延長至4月6日，以爭取更多談判時間，此舉一度令美元承壓，因這有助緩和局勢緊張氣氛；然而，這亦令市場產生另一重憂慮，即戰事相應地拖長會加劇石油供應風險，並對全球經濟造成衝擊。此外，《華爾街日報》報道稱調解者稱伊朗否認提出此類請求，隨後美元亦見再為回穩。



英鎊兌美元在上周初大升後，其後4日持續走軟，上周五尾盤回跌至1.3260水準。倘若海灣地區石油和天然氣供應持續中斷，英鎊兌美元走勢料將繼續受制。英鎊兌美元在此前一周大致於1.32區間企穩，而在上周初卻又向上受限1.35關口。鑑於RSI及隨機指數正處中位區間橫行，估計英鎊兌美元仍將延續在區間溫和上落。下方支持位在1.33及1.3250，進一步看至1.32及1.3150水準，關鍵指向1.30關口。阻力位則料為25天平均線1.34及50天平均線1.3510，其後阻力預估在1.36以至1.3720水平。



澳元兌美元此前多番在0.71區間遇阻，要留意一旦跌破近日區間底部，這將是出現大幅回吐的警號。再者，RSI及隨機指數已自超買區域回跌，預料澳元兌美元正醞釀回吐壓力，當前會先留意0.6950，失守料見澳元跌勢加劇。黃金比率計算，38.2%及50%的回吐水準在0.6895及0.6805，擴展至61.8%及78.6%則為0.6715及0.6585。至於阻力參考25天平均線0.7070及0.7120，較大阻力預估在0.72及0.7280水準，下個關鍵料為0.74。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

