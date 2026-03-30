彭丽婷 - 戰略管理 香港建築公司破局突圍 | 零碳築跡

在香港這個高度競爭的市場，企業若要持續穩健地發展，「見步行步」的管理模式已經不合時宜。策略管理正是協助企業看清全局的關鍵。對本地建築企業而言，策略管理不但是發展的「指南針」，更是生存的「壓艙石」。



現時香港建造業市場既有大型承建商主導，亦有眾多中小企奮力打拼。要在眾多的競爭者中突圍，企業必須認清自身優勢。以大型建築公司中國建築國際為例，他們透過「科技+投資+建築+資產運營」的營運策略，專注發展裝配式建築、複雜玻璃幕牆等高技術領域，建立競爭優勢，穩健增長利潤。至於中小企亦可透過走「小而精」路線，避免墮入無止境的價格戰，同樣都可以站穩陣腳。



在香港進行大型工程，向來面對文件審批繁複、符合嚴格合規條件和工程成本高等挑戰，同時亦要應對綠色低碳和數碼轉型等新趨勢。這個時候，有效的策略管理能幫助企業在合規、成本和技術之間取得平衡。例如中建香港於港深創科園地盤引入全港首台氫能發電機，體現低碳策略；同時利用C-SMART智慧管理平台，提升項目管控效率，以較低成本實現更高效益。此外，企業亦可透過策略規劃，提早應對如《建造業付款保障條例》等新法例帶來的合規與現金流風險，減低經營不確定性。



同時，企業亦都不可忽略香港自身優勢。香港作為大灣區的重要節點，企業的發展不應局限於本地市場。策略管理能協助企業把握區域融合的機遇，拓展業務邊界。中國建築國際便透過清晰管理策略，參與澳門輕軌東線和香港明日大嶼等大型項目，並推動MiC技術在大灣區的應用，實現跨區域協同。香港企業亦可善用本地法律與國際接軌等方面的優勢，藉戰略布局參與「一帶一路」基建項目，走向更廣闊的國際舞台。



面對行業正處於升級轉型的關鍵時期，香港建築企業要突破瓶頸、走得長遠，就要以戰略為導向，立足本地，在資源、技術與區域協同上下功夫。只有這樣，才能在激烈的市場競爭中站穩陣腳，為香港的城市建設與大灣區的協同發展注入持續動力。



零碳智能聯盟秘書長

彭丽婷