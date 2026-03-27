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郭家耀 - 建滔業績前景樂觀 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
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郭家耀
1小時前
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產經 專欄
內容

　　建滔集團（148）去年營業額上升5.3%至453.75億元，盈利上升170%至44.02億元，末期息每股派111仙，特別息40仙，全年股息2.2元，較去年增加57.1%。整體電子市場需求暢旺，人工智能等高端領域快速發展，圍繞AI概念的新興電子產品需求強勁，帶動覆銅面板及其上游物料包括AI電子玻璃纖維紗、AI電子玻璃纖維布及銅箔的需求暢旺，集團覆銅面板及其上游物料產品的單價，亦普遍明顯上升及銷量強勁增長。

　　另外，集團投資業務部門的利潤也取得增長。同時，集團垂直整合產業鏈的經營模式及多元化的業務組合，帶來競爭優勢。

　　近期覆銅板公司相繼發布漲價通知，去年以來，覆銅板廠商已進行多輪提價，主要原料價格暴漲且供應緊張，導致覆銅板成本攀升。建滔擁有完善的垂直整合產業鏈，自產玻纖紗、玻纖布及銅箔等核心原材料，加上下游客戶分散，議價能力強勁，業績前景繼續樂觀。目標價42元，止蝕價32元。

　　筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份。

港灣家族辦公室
業務發展總監
筆者為證監會持牌人
郭家耀

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2026-03-26 02:00 HKT
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