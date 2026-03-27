朱紅 - 小米靠穩 留意「24846」 | 窩輪熱炒特區

中國信通院報告顯示，上月國內市場手機出貨量1678.9萬部，按年下跌約15%，當中國產品牌手機出貨量1435.5萬部，佔同期手機出貨量約85%。小米集團（1810）股價逆市靠穩，在32.5元水平整固。如看好小米，可留意小米認購證「24846」，行使價46.88元，實際槓桿8倍，今年7月到期。如看淡小米，可留意小米認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿4倍，今年10月到期。



據報阿里巴巴（9988）旗下AI助手千問正式接入紅旗汽車智能座艙系統，標誌着通用AI助手首次以完整形態進入車載場景，用戶可通過自然語音指令完成導航、行程規劃等複雜任務。阿里股價於10天線遇阻力，跌至123元附近好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證「26562」，行使價150.09元，實際槓桿6倍，今年8月到期。如看淡阿里，可留意阿里認沽證「27080」，行使價111.01元，實際槓桿4倍，今年9月到期。



券商研報預料，未來數月外賣行業補貼力度將大幅收縮，預計此舉對美團（3690）而言是利好消息，競爭壓力減輕將加快其復甦步伐。美團股價回吐，跌至86.6元水平整固。如看好美團，可留意美團認購證「23427」，行使價118元，實際槓桿5倍，今年11月到期。如看淡美團，可留意美團認沽證「26558」，行使價53元，實際槓桿4倍，今年10月到期。



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筆者為證監會持牌人

朱紅