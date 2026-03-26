輪商精選 - 小米績後偏軟 留意「25095」 | 窩輪熱炒特區

重磅科技股小米（1810）於周二公布業績，最新季度收入增長7.3%，為自2023年以來最慢增速。電動車業務則成為集團增長亮點，第四季交付量按年增長逾一倍，為全年首次錄得盈利。市場關注新車毛利率會否受高材料成本影響。管理層設定2026年交付目標為55萬部，並計劃於2027年出口電動車至歐洲，投資者觀望海外業務能否成為新增長點。



小米績後股價曾跌近2%，其後收復部分跌幅。如預期正股將繼續上行可留意小米購「25095」，行使價46.9元，實際槓桿約8.4倍，2026年7月23日到期。如計劃趁高造淡可參考小米沽「25891」，行使價28.18元，實際槓桿約4.8倍，2026年8月31日到期。



如投資者希望利用較高槓桿產品部署，看好可留意小米牛「58181」，收回價30元，實際槓桿約11.2倍。看淡可參考小米熊「63332」，收回價35元，實際槓桿約9.7倍。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部



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