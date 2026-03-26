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輪商精選 - 小米績後偏軟 留意「25095」 | 窩輪熱炒特區

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2小時前
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產經 專欄
內容

　　重磅科技股小米（1810）於周二公布業績，最新季度收入增長7.3%，為自2023年以來最慢增速。電動車業務則成為集團增長亮點，第四季交付量按年增長逾一倍，為全年首次錄得盈利。市場關注新車毛利率會否受高材料成本影響。管理層設定2026年交付目標為55萬部，並計劃於2027年出口電動車至歐洲，投資者觀望海外業務能否成為新增長點。

　　小米績後股價曾跌近2%，其後收復部分跌幅。如預期正股將繼續上行可留意小米購「25095」，行使價46.9元，實際槓桿約8.4倍，2026年7月23日到期。如計劃趁高造淡可參考小米沽「25891」，行使價28.18元，實際槓桿約4.8倍，2026年8月31日到期。

　　如投資者希望利用較高槓桿產品部署，看好可留意小米牛「58181」，收回價30元，實際槓桿約11.2倍。看淡可參考小米熊「63332」，收回價35元，實際槓桿約9.7倍。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

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　　港股業績期即將踏入尾聲，美團（3690）將於明日（26日）公布業績。根據彭博智庫，市場預期核心本地商業板塊的虧損有望較上一季收窄，第四季營運虧損或降至約100億元人民幣，較第三季有所改善。管理層早前表示，2025年虧損可能會持續至2026年第一季。市場關注美團能否在折扣、快遞補貼及商戶支援均減少的情況下，逐步恢復盈利能力。 　　此外，隨着行業競爭加劇，科技創新或成為美團提升競爭力的關鍵。
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