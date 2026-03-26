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尹商基 - 「十五五規劃」開局 港商在京探索新機遇 | 商貿先鋒

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尹商基
2小時前
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產經 專欄
內容

《十五五規劃綱要》由第十四屆全國人大會議批准並公布實施，當中明確提出支持香港鞏固和提升競爭優勢，更好融入和服務國家發展大局。我上周有幸到北京出席由香港貿發局及中國香港（地區）商會合辦的「國家新發展 香港新機遇 十五五開局研討會」，活動從港商層面，討論「十五五」規劃下的香港機遇。當日會場內非常熱鬧，吸引超過500名內地港商及有意赴港的內地企業代表出席。

　　研討會首先由香港貿發局主席馬時亨教授致辭，他提及研討會為一場動員大會，鼓勵香港企業要盡快起步，透過學習「十五五」，把國家的發展轉化為企業的發展。馬主席提到，今年同為香港貿發局成立60周年，該局將按「國家所需，香港所長」，配合特區政府的發展部署，與時俱進，進一步拓展其功能與作用，協助企業精準對接國家「十五五」，與政府和企業一起，共同為香港、國家及世界發展做出更大貢獻。

　　事實上，香港貿發局早於今年一月初成立「十五五」規劃專責小組，系統對接國家、地方及相關專項規劃，研究策略和工作部署。過去一個月，貿發局已在上海、深圳、成都、杭州等多地舉辦了14場「十五五」座談會，切實幫助香港企業讀懂政策、搶佔機遇、深度參與國家建設。

　　同場的演講嘉賓，包括香港特別行政區政府財政司司長陳茂波；商務部黨組成員、部長助理袁曉明，及工業和信息化部消費品工業司司長何亞瓊等。其中袁曉明為研討會特別致辭時，表明商務部將擴大對港高水平開放、助力香港深化區域合作並早日加入RCEP，及支持香港參與粵港澳大灣區建設和共建「一帶一路」。他以「好風憑借力，揚帆正當時」寄語嘉賓集思廣益，推動香港在強國建設、民族復興中發揮更大作用。

　　當前國際經貿形勢複雜多變，令香港作為內地與國際間「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色更顯重要。香港貿發局將於下月中啟動「出海全球通」（GoGlobal Connect），進一步加強旗下商貿平台的服務，促進內地企業夥拍香港專業服務「拼船出海」。 

尹商基

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