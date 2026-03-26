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張日強 - 新盤低開大手客密密搶貨 | 樓聲隨筆

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張日強
2小時前
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產經 專欄
內容

樓市氣氛持續旺盛，新盤及二手樓市場表現活躍，由於投資客的連環效應下，故連日來開售的新盤都錄得大手投資客的蹤影，目前市場上多個即將開售的新盤都取得理想入票數字，每個新盤都提供不同的付款方法，以便配合用家及投資客的需要，當中近期火熱的大手客更是各大發展商的目標客源，尤其大手購入6伙至9伙的大手投資客，預期將會推動各大新盤的銷情。

　　近期新盤市場火熱，新盤及二手樓市場明顯表現不俗，發展商亦加快推盤步伐，單在本周便有4個新盤展開攻勢，於市場上扭盡六壬狂吸各路客源，新盤除了低開貼市外，還推出不同的付款條件，除了力吸用家客源外，部分樓花盤只需付5%至10%便可「睇到尾」，以便搶吸市場投資客源，由於近期大手投資客四出尋覓盤源，當中部分資金更來自多年未有出手的老牌家族及長線投資者，另外，內地客亦是主要目標客源，他們看準近日市況正值回升之際，乘勢於市場上搶貨。

　　事實上，近期新盤大手客積極投入樓市，除了用家外，投資者亦是主要客源，當中內地買家購買力亦佔重要份額，據來自土地註冊處及代理數據顯示，內地買家無論宗數、伙數及金額均佔約3成，與去年同期相比，內地買家一手大手客宗數按年大升約3.8倍。他們的掃貨目標樓盤主要為啟德，其次是西貢區。

張日強

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