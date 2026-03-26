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大行晨報 - 日圓仍有機可尋｜大行晨報

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產經 專欄
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　　標普全球PMI數據顯示，美國3月製造業PMI升至52.4，優於市場預期，期內服務業PMI降至51.1，卻差過市場預期，當中美國3月企業活動增速放緩至近一年來最低水平，材料等投入品的支付價格在伊朗戰爭爆發後上漲。聯儲局理事沃勒稱，對高油價如何影響通脹持謹慎態度，如果勞動力市場繼續疲弱，他仍主張今年晚些時候才考慮減息。理事巴爾表示，可能需要將利率在「一段時間內」保持不變。而上個星期的央行超級議息周告一段落，6間央行的議息結果均符合市場預期。美匯指數曾於聯儲局議息後回落並一度逼近250天線水平，執筆之時美匯指數小幅反彈，暫時企穩於250天及50天線上方約99.4水平整固。

　　另外，倘若投資者於3月12日聽從筆者在本專欄的建議，於159水平上方低吸日圓，現時已從中獲利。美元兌日圓早前曾衝高至159.7至159.9水平，一度逼近160的心理關口，之後於日本央行公布議息結果當日回落，並低見157.5水平。日本央行上周議息會議宣布，以8比1的投票結果將短期利率維持在0.75厘不變，結果符合市場預期。議息聲明指出，由於美伊戰事再度引發中東地區局勢動盪，從而令到原油價格飆升，儘管短期內日本通脹預計將暫時放緩，但中長線來看，中東衝突將帶來通脹上行壓力。

　　另外，日本工會公布今年「春鬥」的初步加薪結果，平均按年升5.26%，已連續3年超過5%，追平1991年來的最長連續增長紀錄，基本薪資亦按年升3.85%，創2015年有紀錄以來的最強增長。

　　執筆之時，美元兌日圓再次回升159水平之上，筆者認為在薪資和通脹預期升溫的情形下，日本央行將繼續貨幣政策正常化。市場現時預計日本央行有機會於今年6月或7月的議息會議上繼續提升利率。投資者現時可於159水平附近低吸日圓，並在157.5水平短線沽出。

光大證券國際產品開發及零售研究部

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