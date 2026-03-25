輪商精選 - 美團明放榜 留意「25687」 | 窩輪熱炒特區

港股業績期即將踏入尾聲，美團（3690）將於明日（26日）公布業績。根據彭博智庫，市場預期核心本地商業板塊的虧損有望較上一季收窄，第四季營運虧損或降至約100億元人民幣，較第三季有所改善。管理層早前表示，2025年虧損可能會持續至2026年第一季。市場關注美團能否在折扣、快遞補貼及商戶支援均減少的情況下，逐步恢復盈利能力。



此外，隨着行業競爭加劇，科技創新或成為美團提升競爭力的關鍵。彭博智庫指，若美團的AI技術未能帶來更高用戶參與度，市佔率可能會進一步被其他競爭對手搶佔。雖然美團已推出多項AI功能，這些技術目前主要集中在搜尋和營運效率提升，對生態內流量的吸引力仍相對有限。



美團股價周二跟隨大市上升，曾升逾3%。觀察恒生科技指數十大成分股年初至今表現，截至周二，美團跑輸其他成分股，跌幅逾25%。如欲部署短線追入可注意美團認購證「25687」，行使價98.93元，實際槓桿約5.5倍，今年10月到期。如預測美團股價將調整下行可留意認沽證「26908」，行使價71.88元，實際槓桿約3.2倍，今年12月到期。若希望利用較高槓桿產品部署，看好美團可留意牛證「55451」，收回價74.5元，實際槓桿約10.6倍；看淡可留意熊證「61140」，收回價83元，實際槓桿約9.9倍。



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