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聞風至 - 宏橋業績穩健 前景值得憧憬 | 鮮股落鑊

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聞風至
3小時前
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產經 專欄
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中國宏橋（1378）全年業績錄得實現收入按年增長4%至約1624億元（人民幣，下同），公司股東應佔淨利潤按年增長1.2%至約226億元。期內，集團面對宏觀環境的不確定性，惟憑藉上下游一體化產業鏈優勢、海外資源布局以及綠色低碳轉型，業績整體尚算穩健，值得留意是派末期股息每股1.65港元，相較2024年度累計派息1.61港元有所提升，彰顯了對股東回報的承諾。

　　集團期內得益於鋁合產品銷售價格上漲外，氧化鋁銷量增長以及鋁合金加工產品價格亦有輕微提升，整體毛利率仍然維持在25.6%的高位水平，顯示出盈利品質的強勁韌性。行政開支下降14.4%，主要因為研發費用減少，財務費用僅微增3.6%，整體費用控制得當。

　　從產品結構來看，鋁合金產品收入約1061億元，按年增長3.6%，毛利率上升至28.5%，貢獻毛利約302億元，成為盈利的核心引擎，這主要歸功於銷售價格按年上漲3.8%至每噸18216元。氧化鋁產品收入為約388億元，按年增長4%，得益於銷量增加22.7%至約1339.7萬噸。

海外資源布局顯優勢

　　中國宏橋業務策略亮點突出，以科創主導、數智賦能、生態優先的發展理念。綠色低碳方面，雲南綠色低碳示範產業園暨文山智鋁項目正式投產，風光儲一體化新能源項目首批光伏實現全容量併網，《碳減排行動報告》三步走策略穩步推進，清潔能源佔比持續提升。智能製造領域，全球首條NEUI600+超級電解槽生產線順利投產，智鋁大模型開創AI+電解鋁智能生產新範式，山東宏橋輕量化科技有限公司更獲國家首批重點培育中試平台認可。產業鏈延伸從鋁土礦開採到再生鋁回收全面完善，海外資源布局提供顯著成本優勢。

　　融資方面，集團期內完成15億美元配股、美元債加可轉債複合融資，超額認購倍數高達7倍以上，並榮獲2025年度傑出發行人等多項殊榮，資本市場認可度大幅提升。預期全球原鋁供應持續緊張，中國原鋁產量與消費量可雙雙增長，其產品偏強走勢有望延續。再者，國家以舊換新政策、新能源汽車及電網需求將為鋁消費提供強勁支撐，中國宏橋前景仍值得憧憬。

　　過去幾年，我多次推介股份，股價由2024年的約3元水平，至去年約11元，至今年曾見過高位41.36元，儘管股價累積升幅不少，惟現價相對於預測市盈率仍不足十倍，可見集團盈利能力一直在優化中。近期受累於外圍因素，股價從高位亦有所調整，短線部分止盈是合理的，而中長線我對宏橋亦充滿信心，仍可繼續持有。

聞風至

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