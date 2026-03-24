朱紅 - 比亞迪反覆偏軟 吼「21676」 | 窩輪熱炒特區

外媒報道，中國車企去年全球累計銷量近2700萬輛，超越日本首次躍居全球第一。其中，比亞迪（1211）期內銷量居全球排第六，純電動汽車更超越美國特斯拉躍居全球首位。比亞迪股價昨日曾一度逆市造好，其後反覆回落至103元附近徘徊。如看好比亞迪，可留意比迪認購證「21676」，行使價128.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。如看淡比亞迪，可留意比迪認沽證「22322」，行使價85元，實際槓桿4倍，今年11月到期。



小米續受壓 留意「22825」



小米集團（1810）董事長雷軍表示，小米將圍繞未來產業發展加強創新，公司過去5年累計研發投入超過1000億元，未來5年計劃將超過2000億元。小米股價持續受壓，跌至32元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證「27271」，行使價48元，實際槓桿5倍，今年10月到期。如看淡小米，可留意小米認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿4倍，今年10月到期。



紫金黃金國際（2259）去年度實現收入53.83億美元，按年增加80%，主要受產銷量提升、金價上漲以及兩個新收購項目推動。紫金國際股價偏軟，跌至170元水平好淡爭持。投資者如看好紫國，可留意紫國認購證「26756」，行使價278.88元，實際槓桿5倍，今年9月到期；或可留意紫國認購證「24420」，行使價188.88元，實際槓桿4倍，今年7月到期。



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朱紅