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朱紅 - 比亞迪反覆偏軟 吼「21676」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
3小時前
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產經 專欄
內容

　　外媒報道，中國車企去年全球累計銷量近2700萬輛，超越日本首次躍居全球第一。其中，比亞迪（1211）期內銷量居全球排第六，純電動汽車更超越美國特斯拉躍居全球首位。比亞迪股價昨日曾一度逆市造好，其後反覆回落至103元附近徘徊。如看好比亞迪，可留意比迪認購證「21676」，行使價128.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。如看淡比亞迪，可留意比迪認沽證「22322」，行使價85元，實際槓桿4倍，今年11月到期。

小米續受壓  留意「22825」

　　小米集團（1810）董事長雷軍表示，小米將圍繞未來產業發展加強創新，公司過去5年累計研發投入超過1000億元，未來5年計劃將超過2000億元。小米股價持續受壓，跌至32元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證「27271」，行使價48元，實際槓桿5倍，今年10月到期。如看淡小米，可留意小米認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿4倍，今年10月到期。

　　紫金黃金國際（2259）去年度實現收入53.83億美元，按年增加80%，主要受產銷量提升、金價上漲以及兩個新收購項目推動。紫金國際股價偏軟，跌至170元水平好淡爭持。投資者如看好紫國，可留意紫國認購證「26756」，行使價278.88元，實際槓桿5倍，今年9月到期；或可留意紫國認購證「24420」，行使價188.88元，實際槓桿4倍，今年7月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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