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張日強 - 啟德盤錄投資客短炒止賺離場 | 樓聲隨筆

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張日強
27分鐘前
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產經 專欄
內容

外圍戰火持續蔓延，全球股市起伏不定，惟暫時對樓市未構成影響，樓市氣氛急速好轉，新盤頻頻熱銷並引領各路客源湧出來，受惠紅盤高開的效應，令到即將開售的新盤入票數量大幅增加，同時亦對新樓入伙盤有一定的刺激，啟德新盤剛錄得1宗獲行轉售個案，投資者持貨一年半後沽出，帳面獲利逾「1球」，由於市場仍有部分單位放盤，加上外圍戰火出現不確定因素，預料短期內仍有不少短炒投資客部署沽貨止賺離場。

　　整體樓市表現向好，過去1至2周新盤表現神勇，連番推售都取得紅盤高開的熱況，用家及投資者紛紛湧出來，以致新盤銷情有理想表現，同時亦帶動二手樓的成交量，並且錄得不少的短炒個案，日前錄得1宗位於啟德新盤的二手成交，該盤1期2B座低層單位，面積約432方呎2房間隔，新買家以約800萬購入，平均呎價約1.85萬，原業主於2024年9月以約693萬購入，持貨約一年半，是次轉手帳面獲利約107萬，期內物業升值約15%。

　　事實上，整體樓市氣氛好轉，尤其過去1至2周新盤表現相當理想，惟受到外圍戰火持續蔓延及升溫等，心理上或會受到影響，股票市場更率先受到拖累，雖然暫時對樓市未有造成影響，不過對未有足夠信心的投資者卻存在隱憂，故寧願採取先行沽售策略，預料短期內都會錄得投資客短炒止賺離場的個案。

張日強

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