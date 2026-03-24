大行晨報 - 加息預期升溫 紐元或可低吸｜大行晨報

美國聯儲局上周議息會議宣布按兵不動，結果符合市場預期，不過季度利率點陣圖顯示，貨幣政策委員會（FOMC）官員們傾向於2026年只減息一次，幅度為0.25厘。聯儲局同時上調了對今年經濟和通脹的增長預測，將今年經濟增長上調至2.4%，高於去年底預測的2.3%，今年通脹預期則由2.4%上調至2.7%。主席鮑威爾表示通脹控制進展不如聯儲局預期，內部已開始討論加息的可能性。不過，局方偏鷹言論令到美元在高位徘徊，美匯指數於99至100水平上方高位整固，執筆之時暫時在99.8水平上落徘徊。



當地通脹創一年半高



另外，紐元上周於0.577水平附近築底反彈，一周升幅超出1.5%。受租金、稅收、電費等物價上升，新西蘭去年第四季通脹創一年半來新高，按年上升3.1%，超出央行1%至3%的中期通脹目標，按季亦升0.1%。央行稱，自2024年第四季度來，該國每季的通脹都有回暖跡象。由於央行早前曾暗示經濟若符合預期增長，將結束貨幣寬鬆周期。新西蘭儲備銀行2月議息會議宣布將利率維持在2.25厘不變，結果符合市場預期，官員表示隨着經濟復甦，政策將逐步正常化。由於央行議息時間較其他幾間主要央行較少，彭博利率期貨顯示，交易員預計央行下半年將恢復加息周期，7月加息0.25厘的概率超出五成，9月加息0.25厘更接近100%。



受美元回落影響，紐元兌美元年初以來曾迎來一輪急升，由0.572水平一度反彈至0.609水平，惟之後震盪後再度回落，並於約0.578水平附近築底。通脹回暖帶動加息預期升溫的情形，筆者認為紐元兌美元短線或可於0.578水平小注追入以捕捉回升機會，初步目標價約0.59水平。



光大證券國際產品開發及零售研究部