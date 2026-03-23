朱紅 - 小米偏軟 留意「24323」購 | 窩輪熱炒特區

阿里巴巴（9988）第三財季非公認會計準則淨利潤167.1億元人民幣，按年下跌67%，遜市場預期。另外，集團指AI戰略商業目標明確未來5年雲和AI商業化收入突破1000億美元。阿里股價績後下挫，上周五曾跌至122.4元創近月新低。如看好阿里可留意認購證「26562」，行使價150.09元，實際槓桿6倍，今年8月到期。如看淡阿里可留意認沽證「27080」，行使價111.01元，實際槓桿4倍，今年9月到期。



小米（1810）發布新版SU7，入門版售價為21.99萬元人民幣，低於早前公布預售價。董事長雷軍指小米未來3年在AI領域投入將逾600億元，去年則逾160億元。小米上周五股價曾跌逾8%低見33.2元。如看好小米可留意認購證「24323」，行使價52.55元，實際槓桿6倍，今年11月到期。如看淡小米可留意認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅