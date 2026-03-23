輪商精選 - 阿里績後受壓 博「26480」 | 窩輪熱炒特區

阿里巴巴（9988）績後股價受壓，上周公布的業績遜市場預期，淨利潤按年下跌逾60%，創2024年初以來最差表現。彭博智庫指，內地電商業務增長放緩及消費疲弱，或影響阿里的盈利能力。雲業務收入增長36%至432.8億元，雖然增速明顯，但仍未能達到投資者預期。集團表示將繼續加大AI投資，並計劃未來5年將AI及雲業務年收入提升至逾1000億元。市場普遍關注阿里巴巴能否在AI及雲業務商業化進程中提升盈利能力。



阿里上周五股價曾跌逾6%，如部署阿里反彈可留意認購證「26480」，行使價150.09元，實際槓桿約6.2倍，今年8月到期；或可留意阿里牛證「54813」，收回價119元，實際槓桿約17倍。如看淡阿里可注意認沽證「20685」，行使價126.78元，實際槓桿約5.2倍，今年6月到期；或可參考阿里熊證「69024」，收回價144元，實際槓桿約5.6倍。



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