Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

輪商精選 - 阿里績後受壓 博「26480」 | 窩輪熱炒特區

窩輪熱炒特區
窩輪熱炒特區
輪商精選
1小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　阿里巴巴（9988）績後股價受壓，上周公布的業績遜市場預期，淨利潤按年下跌逾60%，創2024年初以來最差表現。彭博智庫指，內地電商業務增長放緩及消費疲弱，或影響阿里的盈利能力。雲業務收入增長36%至432.8億元，雖然增速明顯，但仍未能達到投資者預期。集團表示將繼續加大AI投資，並計劃未來5年將AI及雲業務年收入提升至逾1000億元。市場普遍關注阿里巴巴能否在AI及雲業務商業化進程中提升盈利能力。

　　阿里上周五股價曾跌逾6%，如部署阿里反彈可留意認購證「26480」，行使價150.09元，實際槓桿約6.2倍，今年8月到期；或可留意阿里牛證「54813」，收回價119元，實際槓桿約17倍。如看淡阿里可注意認沽證「20685」，行使價126.78元，實際槓桿約5.2倍，今年6月到期；或可參考阿里熊證「69024」，收回價144元，實際槓桿約5.6倍。

　摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。

輪商精選

最Hit
九龍城好彩海鮮酒家結業！ 紮根30年堅持點心不預製 食客不捨：員工好專業
九龍城好彩海鮮酒家結業！ 紮根30年堅持點心不預製 食客不捨：員工好專業
飲食
11小時前
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車資一覽
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車費一覽
生活百科
17小時前
武漢牛蛙店天花突跌出人腿 食客嚇壞急逃走
武漢牛蛙店天花突跌出人腿 食客嚇壞急逃走
即時中國
11小時前
港人搭深圳地鐵出閘冇扣錢被鎖App！過來人教路解決方法：因一原因導致｜Juicy叮
港人搭深圳地鐵出閘冇扣錢被鎖App！過來人教路解決方法：因一原因導致｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
「小鍾楚紅」子宮頸癌復發  一年內兩度開刀保命  曾連續流血2個月身心崩潰
「小鍾楚紅」子宮頸癌復發  一年內兩度開刀保命  曾連續流血2個月身心崩潰
影視圈
7小時前
銅鑼灣Mr. Steak自助餐買一送一！人均$205起任食法國生蠔、活龍蝦
銅鑼灣Mr. Steak自助餐買一送一！人均$205起任食法國生蠔、活龍蝦
飲食
13小時前
行車記錄儀拍下大橋斷塌的一刻。X@République
00:31
巴西大橋坍塌釀14死　電單車墮下恐怖畫面首曝光︱有片
即時國際
11小時前
一名6旬婦人早前於一班由香港飛往倫敦的英航客機上猝死。路透社資料圖
英航香港飛倫敦航班︱6旬婦猝死機師拒折返 逾330乘客伴屍13小時
即時國際
9小時前
傳山西有男子被割下體陳屍街頭。
00:31
傳山西漢偷食人妻 遭閹割棄屍街頭
即時中國
17小時前
星島申訴王｜滑板青年疑吸食「太空油」煙彈 港鐵車廂內全身劇烈顫抖 網民：戒毒回頭是岸
申訴熱話
5小時前
更多文章
輪商精選 - 建滔集團四連升 留意「26479」 | 窩輪熱炒特區
　　建滔集團（148）周三公布，透過配售方式出售最多1.3億股建滔積層板（1888）股份。建滔集團及建滔積層板本月股價曾創上市新高，近日則出現回吐。若投資者認為現價偏高，並希望以較小金額控制注碼，或可考慮利用輪證作為部署。建滔集團周三曾一度升穿40元關，錄四連升，如投資者計劃部署反彈可留意建滔購「26479」，行使價58.88元，實際槓桿約4.8倍，2026年9月3日到期。 　　建滔集團周二
2026-03-19 02:00 HKT
窩輪熱炒特區