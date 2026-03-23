彭丽婷 - 破解香港土地與環保困局 | 零碳築跡

在香港這座高密度的國際都會，土地資源日益緊絀，廢棄物處理問題亦日益凸顯。傳統堆填區接近飽和，不僅嚴重佔據珍貴的土地儲備，更埋下滲濾液污染土壤及地下水的長遠隱憂。隨着電動車普及與電子產品更新換代加速，退役動力電池的妥善處理亦成為新一輪環境挑戰：若含有重金屬的舊電池處理不當，將演變為難以預料的生態風險。面對這些雙重壓力，傳統「減量」做法已難以為繼，香港有待一場由新質生產力驅動的循環經濟變革。



智能循環經濟的核心，在於透過先進科技打破線性消耗模式，建立高效閉環的資源流通體系。其中，動力電池全生命周期管理成為突破口之一。以寧德時代等業界領航企業為例，現已實現退役電池健康狀態的精確評估與分級利用。透過數碼化「電池銀行」，每一塊電池自出廠、使用到回收的全周期數據均可追溯。一旦電池容量跌出車用標準但仍具儲能潛力，便可重新配置作儲能設施或備用電源，延長其服務年期；當電池達到報廢門檻時，先進回收技術則可最大程度回收鋰、鈷、鎳等稀有金屬，減少對原生礦產依賴及相關碳排放，實現綠色閉環。



除電池外，生活垃圾的智能分揀亦是推動循環經濟的重點。傳統模式下，人工分揀效率低下而且勞動環境惡劣；而配備視覺識別與深度學習能力的智能機械人，則能顛覆現狀——24小時無間斷，以毫秒級速度識別並自動分離塑膠、金屬、紙張及有害物，大幅提升資源回收的純度與效能。這類智能化升級，不僅降低人力成本，還令「變廢為寶」成為可規模推廣的可持續商業模式。



於元朗落地的零碳智能空間，正成為上述綠色技術落地應用的實驗場。通過整合儲能系統與智能回收終端，這些空間正積極推動廢棄物資源就地轉化為綠色能源或再生原料，協助香港邁向「無廢城市」的實踐藍圖。



展望未來，隨着科技驅動賦能，垃圾將不再被視為負擔，而是錯置的資源；污染也有望轉化為城市的綠色動力。這不僅是對《香港氣候行動藍圖2050》中「全民減廢」策略的有力回應，更標誌著以新質生產力重塑城市生態底色的關鍵一役。唯有實現城市資源的有效循環，香港才能走向真正可持續的綠色未來。



零碳智能聯盟秘書長

彭丽婷