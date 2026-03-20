Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍禮賢 - 華夏港美人工智能ETF值關注 | 開工前落盤

開工前落盤
開工前落盤
伍禮賢
3小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　若港股投資者希望進一步把握AI發展機遇，不妨關注華夏港美人工智能ETF（3140）。市場普遍認為恒生科指舊經濟成分偏重，涵蓋外送、消費、汽車等領域。而該ETF定位為恒生科指升級版，持倉脫離舊經濟科技股，精準布局大型科技股內的純AI元素，聚焦下一代核心科技，反映此ETF之選股策略緊貼未來AI發展關鍵方向，一隻ETF掌握未來AI技術趨勢。

　　該ETF港美雙市場配置，涵蓋AI全產業鏈，除包括騰訊（700）、阿里（9988）、比亞迪（1211），亦包含Google母公司Alphabet、蘋果及輝達作為ETF前十大重倉股，涵蓋硬體算力、軟件模型、場景應用等完整AI生態圈，助投資者剔除偽概念股，提升投資組合的AI純度，全方位捕捉產業趨勢。

　　該ETF追蹤Solactive港美人工智能50精選指數NTR，成分股包括30隻港股及20隻美股，並限制港股及美股權重分別為62%及38%，而港股及美股單一成分股權重上限為8%及5%。每基金單位指示性資產淨值為7.8元，管理費0.9%，每手100個基金單位，一手入場費約780元。

　　建議買入價7.45元，目標價9元，若跌穿6.5元止蝕。

　　本人為證監會持牌代表，沒持有上述股份​​。

光大證券國際
證券策略師
筆者為證監會持牌人
伍禮賢

最Hit
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
13小時前
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
飲食
12小時前
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
02:13
伊朗局勢｜伊朗空襲海法及阿什杜德煉油廠 英法日等六國準備採措施保霍峽航道安全｜持續更新
即時國際
59分鐘前
梨木樹老圍村鐵皮屋三級火 現場傳爆炸聲 消防拖喉灌救
00:34
梨木樹老圍村鐵皮屋三級火 現場傳爆炸聲 消防灌救兩個多小時後撲熄
突發
6小時前
洗衣珠難溶殘膠越洗越髒？即學正確洗衫3步驟 滾筒洗衣機忌放太多洗衣珠！
洗衣珠難溶殘膠越洗越髒？即學正確洗衫3步驟 滾筒洗衣機忌放太多洗衣珠！
食用安全
13小時前
葵涌地盤有天秤倒塌 男操作員連人帶機墮地不治
02:09
葵涌公屋地盤天秤倒塌 男操作員連人帶機墮地亡 大窩口道交通受阻
突發
5小時前
女星剛認離婚即傳戀小鮮肉？疑撻着同劇男星爆「橫刀奪愛」 網民指「新歡」似足前夫
女星剛認離婚即傳戀小鮮肉？疑撻着同劇男星爆「橫刀奪愛」 網民指「新歡」似足前夫
影視圈
10小時前
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
生活百科
15小時前
3歲女童遭虐死︱生父25歲女友被執行極刑 脫光受害人衣服-20℃下吹風
3歲女童遭虐死︱生父25歲女友被執行極刑 脫光受害人衣服-20℃下吹風
即時中國
2026-03-18 21:44 HKT
更多文章
伍禮賢 - 紫金可候低中線部署｜開工前落盤/頭條名家本周心水
　　市場預期未來一年全球礦產銅增速預計僅為1.6%-2.3%，遠低於4%以上的年均需求增長預期，反映受AI急速發展、新能源車製造及電網升級所驅動，銅市場供應缺口將再擴大。投資者不妨關注紫金礦業（2899）。 　　紫金於上月發布《三年（2026–2028）產量規劃》，明確到2028年實現銅、金產量進入全球前三位。隨着巨龍銅礦二期達產及三期建設，成為銅產增量核心來源，以及加速「兩湖兩礦」一期達產
2026-03-17 02:00 HKT
開工前落盤