伍禮賢 - 華夏港美人工智能ETF值關注 | 開工前落盤

若港股投資者希望進一步把握AI發展機遇，不妨關注華夏港美人工智能ETF（3140）。市場普遍認為恒生科指舊經濟成分偏重，涵蓋外送、消費、汽車等領域。而該ETF定位為恒生科指升級版，持倉脫離舊經濟科技股，精準布局大型科技股內的純AI元素，聚焦下一代核心科技，反映此ETF之選股策略緊貼未來AI發展關鍵方向，一隻ETF掌握未來AI技術趨勢。



該ETF港美雙市場配置，涵蓋AI全產業鏈，除包括騰訊（700）、阿里（9988）、比亞迪（1211），亦包含Google母公司Alphabet、蘋果及輝達作為ETF前十大重倉股，涵蓋硬體算力、軟件模型、場景應用等完整AI生態圈，助投資者剔除偽概念股，提升投資組合的AI純度，全方位捕捉產業趨勢。



該ETF追蹤Solactive港美人工智能50精選指數NTR，成分股包括30隻港股及20隻美股，並限制港股及美股權重分別為62%及38%，而港股及美股單一成分股權重上限為8%及5%。每基金單位指示性資產淨值為7.8元，管理費0.9%，每手100個基金單位，一手入場費約780元。



建議買入價7.45元，目標價9元，若跌穿6.5元止蝕。



本人為證監會持牌代表，沒持有上述股份​​。



光大證券國際

證券策略師

筆者為證監會持牌人

伍禮賢