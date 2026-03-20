郭家耀 - 和記電訊香港派息吸引 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

和記電訊香港（215）去年錄得虧損2500萬元，派發末期息5.21仙，連同中期股息，全年股息為每股7.49仙。全年來自持續業務的收益為54.48億元，上升17.3%，香港業務溢利約1800萬元，下跌42%；澳門業務虧損約4300萬元。去年底，香港業務的後繳客戶群約130萬名，較2024年底減少2%。受惠於客戶持續升級至5G流動通訊服務，5G滲透率較前一年上升8個百分點至62%。受預繳客戶數量大增116%帶動，客戶總數上升82%至813.2萬名。客戶服務收益淨額上升6%至36.2億元，當中本地服務收益按年持平於27.6億元，漫遊服務收益則上升31%至8.55億元。集團已完成出售3澳門全部權益，結束澳門業務，集中投資於香港業務。隨着現金水平加強及盈利能力提升，董事會將重新審視股息政策。和記電訊香港業務穩定，派息水平吸引，前景展望樂觀。入巿價1.18元，目標價1.3元﹛止蝕價1.08元。



筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。



港灣家族辦公室

業務發展總監

筆者為證監會持牌人

郭家耀