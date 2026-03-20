朱紅 - 油煤股升 神華吼「22218」 | 窩輪熱炒特區

中東戰事持續，影響天然氣供應，煤炭股受支持。以色列國防軍首次打擊伊朗的天然氣設施，伊朗最大的天然氣田遇襲起火，儲存槽及部分煉製設施被擊中受損。伊朗革命衞隊其後攻擊沙特阿拉伯、阿聯酋和卡塔爾三個鄰國的石油設施作為報復，如看好神華（1088）可留意認購證「22218」，行使價60.93元，實際槓桿8倍，今年7月到期。如看好兗煤（1171）可留意認購證「26206」，行使價17.72元，實際槓桿4倍，今年11月到期。



雖然騰訊（700）整體業績符合市場預期，純利582.6億元人民幣，按年升13.5%，按季跌8%，管理層預期將大幅增加AI相關開支出的消息，令市場認為公司利潤率在短期內承受壓力。騰訊股價曾跌6%，低見515元附近。如看好騰訊，可留意騰訊認購證「27221」，行使價664.38元，實際槓桿8倍，今年9月到期。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證「27140」，行使價408.68元，實際槓桿6倍，今年10月到期。



小米（1810）發布小米大模型Xiaomi MiMo-V2-Pro，專為現實世界中高強度的Agent工作場景而打造，雷軍在微博表示，此大模型在全球大模型綜合智能排行榜Artificial Analysis上位列全球第八；按大模型品牌來排名，排在全球第五，超過xAI Grok。小米股價升至1個月新高37.18元，如看好小米，可留意小米認購證「24323」，行使價52.55元，實際槓桿5倍，今年11月到期。如看淡小米，可留意小米認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。



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朱紅