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朱紅 - 油煤股升 神華吼「22218」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
3小時前
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產經 專欄
內容

　　中東戰事持續，影響天然氣供應，煤炭股受支持。以色列國防軍首次打擊伊朗的天然氣設施，伊朗最大的天然氣田遇襲起火，儲存槽及部分煉製設施被擊中受損。伊朗革命衞隊其後攻擊沙特阿拉伯、阿聯酋和卡塔爾三個鄰國的石油設施作為報復，如看好神華（1088）可留意認購證「22218」，行使價60.93元，實際槓桿8倍，今年7月到期。如看好兗煤（1171）可留意認購證「26206」，行使價17.72元，實際槓桿4倍，今年11月到期。

　　雖然騰訊（700）整體業績符合市場預期，純利582.6億元人民幣，按年升13.5%，按季跌8%，管理層預期將大幅增加AI相關開支出的消息，令市場認為公司利潤率在短期內承受壓力。騰訊股價曾跌6%，低見515元附近。如看好騰訊，可留意騰訊認購證「27221」，行使價664.38元，實際槓桿8倍，今年9月到期。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證「27140」，行使價408.68元，實際槓桿6倍，今年10月到期。

　　小米（1810）發布小米大模型Xiaomi MiMo-V2-Pro，專為現實世界中高強度的Agent工作場景而打造，雷軍在微博表示，此大模型在全球大模型綜合智能排行榜Artificial Analysis上位列全球第八；按大模型品牌來排名，排在全球第五，超過xAI Grok。小米股價升至1個月新高37.18元，如看好小米，可留意小米認購證「24323」，行使價52.55元，實際槓桿5倍，今年11月到期。如看淡小米，可留意小米認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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朱紅 - 騰訊今放榜 留意「25908」 | 窩輪熱炒特區
　　騰訊（700）與騰訊雲已成為OpenClaw社區的贊助商，QQ與元寶派正是介入OpenClaw，讓派友可以把自己的「龍蝦」帶進來，讓它們一起聊天、一起協助、一起幹活。騰訊今日（18日）將公布業績，騰訊股價在570元前徘徊。如看好騰訊可留意認購證「25908」，行使價727.49元，實際槓桿10倍，今年7月到期。如看淡騰訊可留意認沽證「27140」，行使價408.68元，實際槓桿6倍，今年10月
2026-03-18 02:00 HKT
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