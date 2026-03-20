聞風至 - 阿里加持 美圖看高一線 | 鮮股落鑊

受中東局勢影響，美國聯儲局主席鮑威爾表示或討論加息預期，美股周三急挫，三大指數全面下滑，港股亦遭波及。恒生指數周四大幅裂口低開475點報25550點。早段跌幅曾收窄至285點見25737點。惟沽壓再度湧現，恒指一底低見25449點，挫576點，兩萬六關收復一日便再度失守。收報25500點，跌524點。全日成交金額曾至3062.1億元，再度突破三千億水平



算力需求強勁，引致阿里雲帶頭宣布加價，換個角度看，這正是AI應用產品迎來另一「爆發期」的訊號，要知道雲端服務市場在過去一段時間經歷一輪「減價戰」，這個從「減價」變「加價」的引發點相信是來自AI應用所致，已經穩定取得盈利的美圖（1357）值得看高一線。



估值吸引 宜候位低吸



阿里雲新聞稿指，因全球AI需求爆發、供應鏈漲價，行業核心硬件採購成本顯著上漲；經審慎評估，決定於4月18日起調整AI算力、CPFS（智算版）等服務價格。全地域的平頭哥真武810E等算力卡相關服務價格，上調幅度5%至34%；全地域的CPFS（智算版）價格漲30%。



相對於「養龍蝦（OpenClaw）」這類仍未成熟的新興概念，筆者更看好已經進入成熟期的美圖，本欄亦多次分析美圖近年業績的轉變，先是從美圖秀秀、美圖手機的迷失期，更一度想向區塊鏈產業發展，最終決定「沽幣」與阿里巴巴（9988）合作，正是集團終於找到正確方向的一個關鍵時間點。



根據雙方公告，美圖獲阿里巴巴以2.5億美元可轉債（CB）形式投資，背後更重要的是雙方在電商、AI技術、雲服務三大領域的全面合作。



簡單而言，阿里將向美圖提供龐大客戶群、模型與技術研發能力，以及更重要的穩定的雲服務與算力供應，三大助力可望令美圖急速發展。



於阿里認購CB後，美圖股價一度炒上12.56元，現價自高位累跌近6成，動態市盈率來到24倍水平，市值約234億元，估值開始變得吸引。但必須記住，據美圖早前發布的盈喜，集團去年純利升近6成，上兩個完整財年（2023年及2024何）純利升幅分別為3.02倍及1.1倍，未來在阿里加持下，美圖很大機會再次高速增長。



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