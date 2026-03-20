Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 阿里加持 美圖看高一線 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
鮮股落鑊
聞風至
3小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

受中東局勢影響，美國聯儲局主席鮑威爾表示或討論加息預期，美股周三急挫，三大指數全面下滑，港股亦遭波及。恒生指數周四大幅裂口低開475點報25550點。早段跌幅曾收窄至285點見25737點。惟沽壓再度湧現，恒指一底低見25449點，挫576點，兩萬六關收復一日便再度失守。收報25500點，跌524點。全日成交金額曾至3062.1億元，再度突破三千億水平

　　算力需求強勁，引致阿里雲帶頭宣布加價，換個角度看，這正是AI應用產品迎來另一「爆發期」的訊號，要知道雲端服務市場在過去一段時間經歷一輪「減價戰」，這個從「減價」變「加價」的引發點相信是來自AI應用所致，已經穩定取得盈利的美圖（1357）值得看高一線。

估值吸引 宜候位低吸

　　阿里雲新聞稿指，因全球AI需求爆發、供應鏈漲價，行業核心硬件採購成本顯著上漲；經審慎評估，決定於4月18日起調整AI算力、CPFS（智算版）等服務價格。全地域的平頭哥真武810E等算力卡相關服務價格，上調幅度5%至34%；全地域的CPFS（智算版）價格漲30%。

　　相對於「養龍蝦（OpenClaw）」這類仍未成熟的新興概念，筆者更看好已經進入成熟期的美圖，本欄亦多次分析美圖近年業績的轉變，先是從美圖秀秀、美圖手機的迷失期，更一度想向區塊鏈產業發展，最終決定「沽幣」與阿里巴巴（9988）合作，正是集團終於找到正確方向的一個關鍵時間點。

　　根據雙方公告，美圖獲阿里巴巴以2.5億美元可轉債（CB）形式投資，背後更重要的是雙方在電商、AI技術、雲服務三大領域的全面合作。

　　簡單而言，阿里將向美圖提供龐大客戶群、模型與技術研發能力，以及更重要的穩定的雲服務與算力供應，三大助力可望令美圖急速發展。

　　於阿里認購CB後，美圖股價一度炒上12.56元，現價自高位累跌近6成，動態市盈率來到24倍水平，市值約234億元，估值開始變得吸引。但必須記住，據美圖早前發布的盈喜，集團去年純利升近6成，上兩個完整財年（2023年及2024何）純利升幅分別為3.02倍及1.1倍，未來在阿里加持下，美圖很大機會再次高速增長。

聞風至

最Hit
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
13小時前
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
飲食
12小時前
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
02:13
伊朗局勢｜伊朗空襲海法及阿什杜德煉油廠 英法日等六國準備採措施保霍峽航道安全｜持續更新
即時國際
57分鐘前
梨木樹老圍村鐵皮屋三級火 現場傳爆炸聲 消防拖喉灌救
00:34
梨木樹老圍村鐵皮屋三級火 現場傳爆炸聲 消防灌救兩個多小時後撲熄
突發
6小時前
洗衣珠難溶殘膠越洗越髒？即學正確洗衫3步驟 滾筒洗衣機忌放太多洗衣珠！
洗衣珠難溶殘膠越洗越髒？即學正確洗衫3步驟 滾筒洗衣機忌放太多洗衣珠！
食用安全
13小時前
葵涌地盤有天秤倒塌 男操作員連人帶機墮地不治
02:09
葵涌公屋地盤天秤倒塌 男操作員連人帶機墮地亡 大窩口道交通受阻
突發
5小時前
女星剛認離婚即傳戀小鮮肉？疑撻着同劇男星爆「橫刀奪愛」 網民指「新歡」似足前夫
女星剛認離婚即傳戀小鮮肉？疑撻着同劇男星爆「橫刀奪愛」 網民指「新歡」似足前夫
影視圈
10小時前
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
生活百科
15小時前
3歲女童遭虐死︱生父25歲女友被執行極刑 脫光受害人衣服-20℃下吹風
3歲女童遭虐死︱生父25歲女友被執行極刑 脫光受害人衣服-20℃下吹風
即時中國
2026-03-18 21:44 HKT
更多文章
聞風至 - 三生製藥走勢轉強可留意 | 鮮股落鑊
港股連彈兩日，恒生指數重上兩萬六關口。大市高開高開55點，報25923點，早市一度倒跌77點至25791點。午後重拾升勢，最高見26117點，漲249點，收市報26025點，升156點。全日成交金額2403.7億元。 　　「習特會」舉行時間或將延後，但市場資金已率先行動，積極尋找潛在受惠板塊。醫藥股三生製藥（1530）原本屬於中美博弈下的受累股，如今卻出現「角色反轉」的跡象，值得投資者多加留
2026-03-19 02:00 HKT
鮮股落鑊