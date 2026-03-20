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大行晨報 - 美聯儲按兵不動 鴿派立場弱化支撐美元｜大行晨報

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產經 專欄
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　　周三晚美聯儲決議維持聯邦基金利率在3.50%至3.75%區間不變。會議發布的經濟預測摘要（SEP）與「點陣圖」僅出現溫和鴿派調整，全年降息預期仍僅得一次，突顯美聯儲在通脹與增長雙重矛盾中的艱難平。美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上強調，當前經濟環境充滿高度不確定性，美聯儲需保持高度謹慎，他表示美聯儲將密切觀察局勢發展，等待更多清晰訊號。本次點陣圖顯示，多數官員仍預計2026年僅有一次25基點減息。

　　日本央行周四維持利率在0.75%不變，符合預期；此次決議以8比1票數通過。日本央行表示，由於實質利率明顯處於低位，若1月展望報告中的經濟活動與物價預期能夠實現，央行將繼續提高利率並調整貨幣政策寬鬆程度。央行表示，日本經濟已溫和復甦，出口與工業生產走勢大致持平，企業利潤整體維持在高位。在物價方面，隨着薪酬增長帶動物價上升的勢頭持續，剔除新鮮食品後通脹因政府補助措施而暫時放減至2%以下，但中東緊張局勢升級以及原油價格出現大幅上升，通脹預計將面臨上行壓力。

　　至於美元兌日圓走勢，從技術圖表所見，RSI及隨機指數已自超買區域回落，故若短期仍未見匯價向上出現明確破位，預料美元兌日圓仍傾向於再為回落。較近支持先看10天平均線158.90及50天平均線156.50。以黃金比率計算，23.6%及38.2%的調整幅度為158及156.90，擴展至50%及61.8%則為156及155.10水平。至於較近阻力先會留意161.50及162水準，之後將看至162.80及163.50水準。

　　澳洲周四公布數據顯示，2月失業率上升至4.3%，1月份為4.1；澳洲2月就業變化為增加4.89萬；就業參與率上升至

66.9%。與此同時，正式就業人數在同期減少3.05萬，兼職就業人數在2月增加7.94萬。澳洲央行此前於周二加息25個基點，並明確釋放偏鷹訊號，強調中東局勢帶來的能源價格上漲風險，可能導致通脹在更長時間內維持高位。央行官員指出，當前政策方向仍然是進一步收緊，以確保通脹回歸目標區間。市場定價顯示，投資者預計年內仍有兩次加息空間，這對澳元形成一定支撐。然而，中東局勢持續緊張也推動避險情緒升溫，這則限制了澳元走勢。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇

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大行晨報 - 金價或進入調整期｜大行晨報
　　美國聯儲局將聯邦基金利率維持在3.5至3.75厘不變，符合市場預期。利率點陣圖則顯示，委員們維持今年和明年分別減息一次預測，不過主席鮑威爾會後講話則被市場視為偏鷹訊號。鮑威爾強調，通脹降溫進展不如局方預期，只有看到通脹降溫取得進展後才會減息。彭博利率期貨顯示，市場預計年內減息0.25厘可能性僅5成左右。消息支持美元走強，美匯指數在連續兩個交易日下挫後反彈，聯儲局公布議息結果後，美匯指數一度高見
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