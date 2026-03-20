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大行晨報 - 金價或進入調整期｜大行晨報

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3小時前
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產經 專欄
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　　美國聯儲局將聯邦基金利率維持在3.5至3.75厘不變，符合市場預期。利率點陣圖則顯示，委員們維持今年和明年分別減息一次預測，不過主席鮑威爾會後講話則被市場視為偏鷹訊號。鮑威爾強調，通脹降溫進展不如局方預期，只有看到通脹降溫取得進展後才會減息。彭博利率期貨顯示，市場預計年內減息0.25厘可能性僅5成左右。消息支持美元走強，美匯指數在連續兩個交易日下挫後反彈，聯儲局公布議息結果後，美匯指數一度高見100.3水平，執筆之時暫時於100水平上方徘徊。

　　另一邊廂，筆者曾於2月25日在專欄提醒投資者，現貨金價仍有機會上試每盎司5600美元，不過仍需設定止蝕水平。其後金價走勢基本符合筆者預期，早前中東局勢不穩，影響環球避險情緒升溫，現貨金價亦再度攀升，於3月初曾回升至每盎司5418.88美元水平，但之後受美元反彈和通脹預期升溫影響，現貨金價顯著回調，於每盎司5100美元爭持後未能企穩，之後跌穿每盎司5000美元後更顯著向下，短期強勢或告一段落。

下一止蝕位4655美元

　　現時筆者建議投資者設定止蝕位置，我們維持於今年2月25日提及的3個止蝕位不變，分別是每盎司4842、4655及4404美元水平，這3個位置是本輪調整開始出現後的上升三角的三個短線底部，可作止蝕參考。執筆之時黃金已經失守第一個水平線每盎司4842美元，正於每盎司4753美元水平上落。

光大證券國際產品開發及零售研究部
 

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