輪商精選 - 建滔集團四連升 留意「26479」 | 窩輪熱炒特區

建滔集團（148）周三公布，透過配售方式出售最多1.3億股建滔積層板（1888）股份。建滔集團及建滔積層板本月股價曾創上市新高，近日則出現回吐。若投資者認為現價偏高，並希望以較小金額控制注碼，或可考慮利用輪證作為部署。建滔集團周三曾一度升穿40元關，錄四連升，如投資者計劃部署反彈可留意建滔購「26479」，行使價58.88元，實際槓桿約4.8倍，2026年9月3日到期。



建滔集團周二亦公布全年業績。管理層表示，今年AI數據中心、機械人和運算需求預期或會持續增加。集團計劃在內地、泰國和越南開展多個新項目，預計今年第二季起陸續投產，市場憧憬集團AI相關業務有望進一步增長。高端通信領域方面，管理層表示集團生產的電子玻璃纖維材料（主要用於5G、AI伺服器和晶片封裝等），需求預期或持續。集團已在廣東多地擴建廠房以提高產量。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部



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