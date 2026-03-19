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黃德几 - 建滔受惠AI爆發前景樂觀｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
黃德几
4小時前
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產經 專欄
內容

　　建滔集團（148）早前公布去年業績，營業額達453.75億港元，按年增長5.3%。股東應佔純利44.02億港元，按年大幅上升170%；基本每股盈利3.971港元。期內，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利95.48億港元，按年增長63%。集團建議派發末期股息每股1.11港元及特別末期股息每股0.40港元，合共1.51港元，全年股息2.20港元，按年增加57%，財務狀況穩健，淨負債比率維持低水平。

　　業績增長主要來自覆銅面板部門，該部門收入按年上升10%至約207.13億港元，利潤顯著提升，受惠高端產品需求殷切。印刷線路板部門收入亦增長10%至約133.14億港元。化工業務保持穩定。集團垂直整合優勢突出，涵蓋覆銅面板、印刷線路板及化工產品，成本控制及供應鏈穩定性優於同行。

　　行業前景方面，人工智能數據中心、伺服器及高性能計算需求持續高速增長，帶動高端覆銅面板及上游物料如電子玻璃纖維紗、玻璃布及銅箔需求急增。AI伺服器所需印刷線路板用量遠高於傳統產品，高端物料價量齊升。全球電子玻璃纖維布供應緊張，價格多次上調，集團憑藉垂直整合確保供應穩定及成本優勢。預計今年低介電玻璃纖維布供需缺口仍大，有利價格及利潤維持高位。汽車電子化及5G應用亦提供額外增長動力。集團計劃未來兩年投資逾百億元擴產，包括中泰越新廠房逐步投產，AI相關產值將大幅提升。

　　集團日前減持建滔積層板（1888）股份，透過配售最多1.3億股（約4.15%），每股21港元，較前收市價折讓約8.7%，套現約27.3億元，用作一般營運資金。持股比例由71.1%降至66.95%。雖然持股比例降低，但集團仍為主要股東，控制權穩固。市場反應正面，建滔積層板股價於配售後，守住配股價，顯示投資者認同其估值。建滔集團繼續間接享有建滔積層板之玻璃布及玻璃絲業務。建滔積層板2025年純利按年上升84.16%至24.42億港元，玻纖紗布業務利潤超過6億港元，按年增長70%，AI需求推動下前景極佳。

　　總結而言，集團基本面扎實，受人工智能大浪推動，擴產計劃逐步落實，增長動力強勁，現價市盈率合理，股息率吸引，長線前景仍然樂觀。可考慮36元水平吸納，中線目標45元，不跌穿50天線33.7元可以繼續持有。

Usmart盈立證券研究部執行董事
黃德几

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