大行晨報 - 歐羅低位盤整 關注歐洲議息｜大行晨報

美國與以色列對伊朗的聯合軍事行動已踏入第三周，局勢遠未緩和。伊朗周二再次對阿聯酋富查伊拉港發動襲擊，這是四天內的第三次行動，導致該關鍵石油出口樞紐部分停滯、出口碼頭起火。霍爾木茲海峽實質性關閉，全球約五分一的石油和液化天然氣貿易通道受阻，阿聯酋作為OPEC第三大產油國已將產量削減一半以上。

美匯指數周二下跌，市場在本周主要央行公佈利率決議前調整倉位，美匯指數自上周五觸及的10個月高位100.53回落，周二尾盤見至99.30水準。市場普遍預期聯儲局、歐洲央行、英倫銀行和日本央行本周將維持利率不變，但投資者將密切關注其對通脹和經濟前景的表態。近期油價飆升加劇通脹擔憂，疊加美國經濟資料持續強勁，推動市場對減息預期的重新定價，甚至出現了對加息的小幅押注。聯儲局將於本港時間周四凌晨公布議息結果，市場普遍預期聯邦公開市場委員會將維持利率在3.5至3.75厘不變，減息概率接近零。期貨定價顯示，政策制定者最早可能要到9月才考慮寬鬆，且今年僅有一次降息。本次會議是鮑威爾任主席的最後一次會議前的倒數第二次，市場將高度關注其任何關於未來利率路徑的暗示。

歐羅兌美元走勢自一月下旬以來反覆走低，並受制於下降趨向線，目前位於1.1690水準，亦即後市歐羅需回此區，才可望緩止這一個多月的下跌態勢。至於向下重要支撐則指向1.14關口，在去年7月歐羅已曾下探此關口，其時三日守穩後則見逐步走穩，而剛在周一亦正好暫為守住此區，因此也要留意若今趟終為失守，歐羅跌勢也進一步隨之加劇。其後將會看至1.1340及1.12水準，下個關鍵為1.1080及1.10關口。阻力位回看1.15及250天平均線1.16，較大阻力料為1.1650及1.18水準。

美元兌瑞郎走勢，技術圖表見RSI及隨機指數正掉頭回落，示意美元呈回調壓力。支持位回看25天平均線0.7770及短期上升趨向線0.77，今年一直穩守着的0.76關口則仍是關鍵！阻力位預估為100天平均線0.79，較大阻力參考0.80關口及0.8050，下個關鍵料為0.8130。

英皇金融集團業務總裁

黃楚淇