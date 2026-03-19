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大行晨報 - 歐羅低位盤整 關注歐洲議息｜大行晨報

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產經 專欄
內容

　　美國與以色列對伊朗的聯合軍事行動已踏入第三周，局勢遠未緩和。伊朗周二再次對阿聯酋富查伊拉港發動襲擊，這是四天內的第三次行動，導致該關鍵石油出口樞紐部分停滯、出口碼頭起火。霍爾木茲海峽實質性關閉，全球約五分一的石油和液化天然氣貿易通道受阻，阿聯酋作為OPEC第三大產油國已將產量削減一半以上。

　　美匯指數周二下跌，市場在本周主要央行公佈利率決議前調整倉位，美匯指數自上周五觸及的10個月高位100.53回落，周二尾盤見至99.30水準。市場普遍預期聯儲局、歐洲央行、英倫銀行和日本央行本周將維持利率不變，但投資者將密切關注其對通脹和經濟前景的表態。近期油價飆升加劇通脹擔憂，疊加美國經濟資料持續強勁，推動市場對減息預期的重新定價，甚至出現了對加息的小幅押注。聯儲局將於本港時間周四凌晨公布議息結果，市場普遍預期聯邦公開市場委員會將維持利率在3.5至3.75厘不變，減息概率接近零。期貨定價顯示，政策制定者最早可能要到9月才考慮寬鬆，且今年僅有一次降息。本次會議是鮑威爾任主席的最後一次會議前的倒數第二次，市場將高度關注其任何關於未來利率路徑的暗示。

　　歐羅兌美元走勢自一月下旬以來反覆走低，並受制於下降趨向線，目前位於1.1690水準，亦即後市歐羅需回此區，才可望緩止這一個多月的下跌態勢。至於向下重要支撐則指向1.14關口，在去年7月歐羅已曾下探此關口，其時三日守穩後則見逐步走穩，而剛在周一亦正好暫為守住此區，因此也要留意若今趟終為失守，歐羅跌勢也進一步隨之加劇。其後將會看至1.1340及1.12水準，下個關鍵為1.1080及1.10關口。阻力位回看1.15及250天平均線1.16，較大阻力料為1.1650及1.18水準。

　　美元兌瑞郎走勢，技術圖表見RSI及隨機指數正掉頭回落，示意美元呈回調壓力。支持位回看25天平均線0.7770及短期上升趨向線0.77，今年一直穩守着的0.76關口則仍是關鍵！阻力位預估為100天平均線0.79，較大阻力參考0.80關口及0.8050，下個關鍵料為0.8130。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇

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　　今個星期環球市場議息周，執筆之時暫時僅澳洲央行公布議息結果。澳洲央行本周符合市場預期加息0.25厘，澳元兌美元在議息後抽高至0.715。另外，日本央行、英倫銀行及歐洲央行亦將於今日稍後公布議息結果。筆者曾於3月12日本刊專欄提醒投資者，日圓短線或可考慮低吸，而日圓近期走勢亦符合我們預期，美元兌日圓於159.75見頂後回落，執筆之時正於158.7水平上落整固，彭博利率期貨顯示市場預計日本央行大機
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　　美國於上個星期先後公布2月CPI和PCE數據。數據顯示，美國2月消費者物價指數（CPI）按年升2.4%，核心通脹按年升2.5%，兩者均符合市場預期。不過，上周五公布的多項經濟數據進一步顯現國內經濟出現輕微滯脹的跡象，第四季度國內生產總值增速大幅下修至0.7%，較初值腰斬，1月份實際消費者支出也幾乎無增長，而被聯儲局用來衡量國內通脹水平的核心個人消費支出物價指數則按年大漲3.1%，創近兩年來最大
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