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輪商精選 - 美團靠穩 好倉部署「25687」 | 窩輪熱炒特區

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3小時前
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產經 專欄
內容

　　美團（3690）市佔率近期成為投資者關注焦點，市場特別關注管理層如何評估競爭情況，以及會採取哪些策略應對。競爭對手若能持續提升市佔率，並改善送餐效率和服務質素，市場憂慮美團的未來盈利能力可能會受壓。隨着行業競爭加劇，科技創新或對美團提升競爭力造成影響。彭博智庫指，若美團的AI技術未能帶來更高用戶參與度，市佔率可能會進一步被其他競爭對手搶佔。雖然美團已推出多項AI功能，根據彭博智庫，這些技術暫時主要集中在搜尋和營運效率提升，對生態內流量的吸引力仍有限。其他科技巨頭近日均推出與OpenClaw技術相關更新，投資者繼續觀望集團的未來AI相關發展。

　　美團股價周二早段曾一度升逾4%，惟午市跟隨大市回落，收報80元，升近2.2%。如看好美團後市走勢可注意認購證「25687」，行使價98.93元，實際槓桿約5.1倍，今年10月到期；或留意牛證「55451」，收回價74.5元，實際槓桿約9.3倍。如看淡美團正股後市可留意認沽證「26908」，行使價71.88元，實際槓桿約3.2倍，今年12月到期；或參考美團熊證「63795」，收回價86元，實際槓桿約8.3倍。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

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