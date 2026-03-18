輪商精選 - 美團靠穩 好倉部署「25687」 | 窩輪熱炒特區

美團（3690）市佔率近期成為投資者關注焦點，市場特別關注管理層如何評估競爭情況，以及會採取哪些策略應對。競爭對手若能持續提升市佔率，並改善送餐效率和服務質素，市場憂慮美團的未來盈利能力可能會受壓。隨着行業競爭加劇，科技創新或對美團提升競爭力造成影響。彭博智庫指，若美團的AI技術未能帶來更高用戶參與度，市佔率可能會進一步被其他競爭對手搶佔。雖然美團已推出多項AI功能，根據彭博智庫，這些技術暫時主要集中在搜尋和營運效率提升，對生態內流量的吸引力仍有限。其他科技巨頭近日均推出與OpenClaw技術相關更新，投資者繼續觀望集團的未來AI相關發展。



美團股價周二早段曾一度升逾4%，惟午市跟隨大市回落，收報80元，升近2.2%。如看好美團後市走勢可注意認購證「25687」，行使價98.93元，實際槓桿約5.1倍，今年10月到期；或留意牛證「55451」，收回價74.5元，實際槓桿約9.3倍。如看淡美團正股後市可留意認沽證「26908」，行使價71.88元，實際槓桿約3.2倍，今年12月到期；或參考美團熊證「63795」，收回價86元，實際槓桿約8.3倍。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部



本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。



輪商精選