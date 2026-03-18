大行晨報 - 聯儲局料按兵不動｜大行晨報

美國於上個星期先後公布2月CPI和PCE數據。數據顯示，美國2月消費者物價指數（CPI）按年升2.4%，核心通脹按年升2.5%，兩者均符合市場預期。不過，上周五公布的多項經濟數據進一步顯現國內經濟出現輕微滯脹的跡象，第四季度國內生產總值增速大幅下修至0.7%，較初值腰斬，1月份實際消費者支出也幾乎無增長，而被聯儲局用來衡量國內通脹水平的核心個人消費支出物價指數則按年大漲3.1%，創近兩年來最大升幅。聯儲局在1月議息會議時宣布利率按兵不動，終結了早前連續三次的減息行動，結果符合市場預期，但暗示對未來調整政策利率的立場更為謹慎。今個星期聯儲局議息會議將公布季度利率點陣圖，或有助於市場預測局方未來的利率路徑，投資者或可留意。執筆之時，聯儲局3月議息結果暫未公布，市場預計聯儲局本次議息會議將聯邦基金利率區間維持在3.5至3.75厘不變。



早前受油價飆升所引發的通脹抬頭憂慮所影響，美匯指數上周連升4個交易日，於上周五曾一度飆高至100.54，創下去年5月來的高位。進入本周以來，環球市場焦點重新聚焦於議息會議，避險情緒稍有回落，加上市場已逐漸消化美伊戰事所帶來的影響，美匯指數執筆之時暫時回軟，於99.88水平上落整固，暫時企穩50天及250天線之上。筆者認為，美匯指數上方阻力位為2025年5月高位約101.97水平，短線來看，美匯指數料於98.5至100.5水平區間徘徊。另外，加拿大央行亦將於今日公布議息結果，市場預計加拿大央行料繼續按兵不動，我們預計美元兌加元短線將於1.36至1.38水平區間上落。



光大證券國際產品開發及零售研究部