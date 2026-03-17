聞風至 - 京東健康潛在利好待反映 | 鮮股落鑊

京東健康（6618）早前公布業績顯示，去年基本面持續向好，年內首發逾100款新藥，更推出AI醫生「大為」提供全天候健康諮詢服務，多款潛在好利因素尚未反映，值得留神。



從財務表現分析，京東健康2025年收入達734億元（人民幣，下同），按年增長26.3%；非國際財務報告準則淨利更達65億元，增長36.3%，淨利率升至8.9%，創上市以來新高。收入連續4季增速超過20%，費用率下降、供應鏈效率提升，加上期權費用逐步正常化，使盈利能力明顯改善，這是市場此前低估的部分。



京東健康在2025年最大亮點之一，是其「新藥首發平台」的地位進一步鞏固。全年首發超過100款新藥，遠高於2024年的30多款，合作藥企包括禮來、信達生物、拜耳、衛材中國等多間國際與本土龍頭。受藥品板塊快速增長帶動，美銀將京東健康2026年收入預期由16%上調至18%。



AI醫療是京東健康2025年的另一個核心推動力。集團推出的AI醫生「大為」提供24小時健康諮詢，累計交互量達數億次，好評率高達98%。更重要是，京東健康並非只做C端AI，而是同步推進面向醫院的「京東卓醫」方案，已在多間三甲醫院落地，累計服務超過500萬名患者。



京東健康已進一步演化為涵蓋「醫、檢、診、藥」的四合一閉環平台。隨着AI醫療落地、新藥首發能力提升、醫保結算加速普及，其在中國醫療健康服務領域的角色越加關鍵。多項利好因素仍在發酵，值得留意。



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