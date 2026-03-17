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張日強 - 樓花盤頻頻搶攻力吸投資客 | 樓聲隨筆

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張日強
2小時前
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產經 專欄
內容

整體樓市氣氛向好，發展商推盤步伐明顯加快，上周多個新盤連環推售並取得理想銷情，尤其尖沙咀2個新盤更紅盤高開，並且錄得「一Q清袋」的實況，除獲用家垂青外，投資者亦是主要客源，而且部分更是大手投資客，反映近期樓花新盤對投資客有相當的吸引力，預料短期內市場上仍有多個樓花盤乘勢出擊，以便搶奪市場大手客源。

　　樓市氣氛急速好轉，新盤及二手樓市場表現標青，其中更以新盤的銷情最為突出，上周尖沙咀2盤先後開售並迅速沽清，除用家外，投資者更是主要客源，當中更不乏大手投資客，反映樓花新盤具有相當的吸引力，受到連日來新盤銷情的效應下，一眾發展商亦迅速加快推盤步伐，本周內亦將有多個樓花盤部署推出應市，尤其近日投資者大舉出擊，主力向樓花新盤埋手，以致推售的新盤都賣個滿堂紅，發展商亦留意到市況急速好轉，故即將推售的樓花新盤亦以不同優惠作招徠，以便迎合市場各路客源。

　　事實上，雖然外圍戰火持續蔓延，對環球股市造成起伏不定，惟對本港樓市暫未受影響，上周連環開售的多個新盤都取得理想銷情，隨即燃起其他發展商加快推盤步伐，由於多個新盤推售已引領各路客源湧出來，在計算不同的投資方案後，初步來看住宅市場仍是最穩健的投資策略，預料多間發展商於月內將加快推盤步伐，以便搶吸市場用家及投資者。

張日強

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