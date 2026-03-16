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朱紅 - 小米靠穩 留意「24323」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
1小時前
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產經 專欄
內容

　　阿里雲宣布手機版OpenClaw「龍蝦」JVSClaw正式登陸各大應用商店，並同步在阿里雲官網開放訪問，用戶只需通過簡單自然語言指令即可自動完成複雜任務。阿里巴巴（9988）股價逆市上升，續於10天線約133元水平整固。如看好阿里可留意認購證「26562」，行使價150.09元，實際槓桿5倍，今年8月到期；如看淡可留意認沽證「20584」，行使價129.9元，實際槓桿5倍，今年6月到期。

　　小米（1810）董事長雷軍透露新一代小米SU7研發進度非常順利，將於本月正式發布，目前全力投入到備產階段，發布後將安排新車開啟大規模交付。小米股價靠穩，續於10天線約33元附近整固。如看好小米可留意認購證「24323」，行使價52.55元，實際槓桿6倍，今年11月到期。如看淡小可留意認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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朱紅 - 阿里受制10天線 吼「20584」 | 窩輪熱炒特區
　　券商報告指，阿里巴巴擁有先進自研AI晶片、雲基礎設施、開源基礎模型，以及以消費為中心的應用，構成了結構性優勢，並將阿里上調為首選標的。阿里巴巴（9988）股價仍受制於10天線，回落至131元附近好淡爭持。投資者如看好阿里可留意認購證「26562」，行使價150.09元，實際槓桿6倍，今年8月到期；如看淡阿里可留意認沽證「20584」，行使價129.9元，實際槓桿5倍，今年6月到期。 　　
2026-03-13 02:00 HKT
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