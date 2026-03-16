朱紅 - 小米靠穩 留意「24323」 | 窩輪熱炒特區

阿里雲宣布手機版OpenClaw「龍蝦」JVSClaw正式登陸各大應用商店，並同步在阿里雲官網開放訪問，用戶只需通過簡單自然語言指令即可自動完成複雜任務。阿里巴巴（9988）股價逆市上升，續於10天線約133元水平整固。如看好阿里可留意認購證「26562」，行使價150.09元，實際槓桿5倍，今年8月到期；如看淡可留意認沽證「20584」，行使價129.9元，實際槓桿5倍，今年6月到期。



小米（1810）董事長雷軍透露新一代小米SU7研發進度非常順利，將於本月正式發布，目前全力投入到備產階段，發布後將安排新車開啟大規模交付。小米股價靠穩，續於10天線約33元附近整固。如看好小米可留意認購證「24323」，行使價52.55元，實際槓桿6倍，今年11月到期。如看淡小可留意認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。



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筆者為證監會持牌人

朱紅