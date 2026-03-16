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伍一山 - 恒指周線倒轉錘有利反彈 | 有錢圖

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伍一山
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產經 專欄
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港股連跌3日，恒指上周五低開133點至25583點，尾市見全日低位25419點，下挫297點，收市報25465點，跌251點，全日成交金額增至2465億元。

　　以周線圖分析，恒指上周低位24906點，高位26149點，一周累挫291點，陰陽燭繼前周於支持位出現「錘頭」後，上周出現「倒轉錘」，有利反彈。周線技術指標向淡，MACD牛熊，熊差持續擴大；慢隨機指數維持沽貨訊號；9周RSI跌至39.36。

　　恒指於25000至27500點之間橫行半年，前周跌至24958點，觸及橫行區底部和50周線（25104）後顯著反彈，周線出現「錘頭」有利續彈，但已指出26000點水平會有重大阻力，上周初升至26000點時果然遇壓，但再次守住25000點，保住橫行局面。由於周線圖接連出現反彈訊號，恒指有望再衝26000點關口；反之若25000點確認失守，可能要考驗22800點支持。

　　國企指數上周五跌28點報8671點，一則則累升43點，周線圖於「錘頭」之後上周出現較大的陽燭，雖然技術指標偏淡，短線仍有機會反彈，惟8800至8900點料有較大阻力。

比亞迪MACD多底背馳

　　比亞迪（1211）上周五下挫1.47%收報96.75元，大和發表報告，指中東戰爭影響，近期整體市場波動劇烈，因此建議投資者避免交易受中東緊張局勢影響的股票，例如航運和航空股，而是利用這個機會買入價值被低估的股票，當中包括比亞迪。走勢上，其股價去年5月大升至159.3元超買，MACD出現頂背馳，陰陽燭以「射擊之星」展開調整，今年2月初跌至88.5元，MACD出現多底背馳，去年11月至今股價基本上在橫行築底，可候升破區間頂部103元買入，目標價120元，跌破100元止蝕。

伍一山

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