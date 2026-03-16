Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 中鐵建以穩取勝值得留意 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
鮮股落鑊
聞風至
1小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

中東局勢短期難有平息跡象，港股繼續受壓，恒生指數上周五未能止跌，連挫3日。恒指收報25465點，跌251點。全日成交金額2465.4億元。

　　中國政策將鐵路網絡現代化列為「十五五」國家規劃的重要一環，鐵路投資勢將加速，中國鐵建（1186）這類老牌基建龍頭，料將重新進入投資者的視野當中，成為目前市場充斥各種不穩定因素當中能見度較高的一員。

　　中國鐵建最新披露，近期已中標10個重大項目，合約金額合共逾451億元（人民幣，下同），當中包括多個鐵路及市政基建工程，為未來業績表現奠下一個良好基礎。

　　如果只看2025年上半年，中國鐵建的表現並不算亮眼，營收按年下跌5.2%，純利下跌10.1%。在內地經濟下行，各行各業整體承壓、房建與部分市政項目放緩的情況下，傳統基建股實在難以引起投資者的興趣。

　　但值得一提的是，今年首兩個月，全國鐵路固定資產投資已達722億元，按年增長5.4%，是在2025年鐵路投資歷史新高9015億元的基礎上再推升，足證內地透過鐵路投資為經濟兜底的大方向未變。

　　另一方面，中鐵建派息比率有調升跡象，其過往派息比率約15%水平，在2023年財年增至20%，於2023及2024年財年分別派息約0.384元（港元，下同）及0.328元，按上周五收市價5.53元計，股息回報率接近6厘水平。

　　據中央發布的《十五五規劃綱要》當中，第一節便提到鐵路相關政策方針，包括強調基本建成「八縱八橫」高速鐵路主通道和國家高速公路網，以及強化薄弱地區覆蓋和通達保障，推動普速鐵路、普通國省道升級改造，開展新一輪農村公路提升行動，加強西部地區鐵路和支線機場建設，完善邊境地區路網布局。

　　在政策明確指向、投資節奏加快、定單能見度提升的多重推動下，中國鐵建的基本面正逐步走出低谷，加上有高息作為基本回報，是不錯的中線選擇。

聞風至

最Hit
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
飲食
11小時前
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
生活百科
2026-03-14 11:15 HKT
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
飲食
9小時前
警員在單位調查墮樓原因。楊偉亨攝
00:54
荃灣恆麗園2歲男童墮樓亡 客廳沒裝窗花 父母涉疏忽照顧兒童被捕
突發
14小時前
陳展鵬秘搬超豪華獨立屋 全屋智能設計24小時監控私隱度高 擁巨型花園環境寬敞舒適
陳展鵬秘搬超豪華獨立屋 全屋智能設計24小時監控私隱度高 擁巨型花園環境寬敞舒適
影視圈
9小時前
搭飛機式享受 巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 搭飛機式享受 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-14 15:43 HKT
蒙嘉慧瘦身成功回復巔峰狀態  灣仔過馬路被捕獲氣質非凡  曾被指暴脹展「幸福肥」
蒙嘉慧瘦身成功回復巔峰狀態  灣仔過馬路被捕獲氣質非凡  曾被指暴脹展「幸福肥」
影視圈
8小時前
在霍爾木茲海峽附近波斯灣航行的油輪。 路透社
伊朗局勢｜特朗普促派艦赴霍爾木茲海峽護航 法國斷言拒絕 日韓英態度審慎
即時國際
8小時前
「御用菲傭」屢演TVB劇身世可憐 患癌切除乳房化療後為養孫女即開工 曾遭生母罐頭刀插腳
「御用菲傭」屢演TVB劇身世可憐 患癌切除乳房化療後為養孫女即開工 曾遭生母罐頭刀插腳
影視圈
6小時前
更多文章
聞風至 - 第一拖拉機估值吸引可取 | 鮮股落鑊
中東戰事或未能於短期內解決，港股繼續受壓。恒生指數周四最多跌377點見25521點，收報25716點，跌182點，連跌兩日。全日成交金額進一步下跌至2421.8億元。 　　第一拖拉機（038）捱過3年下跌周期後，或正重新進入增長周期，其中關鍵點在於新能源重機、智能重機，以及海外銷售提升等因素，都是具有能見度的增長故事，該股最新作價僅相當於動態市盈率約13倍水平，估值吸引。 　　先從實際
2026-03-13 02:00 HKT
鮮股落鑊