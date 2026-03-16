聞風至 - 中鐵建以穩取勝值得留意 | 鮮股落鑊

中東局勢短期難有平息跡象，港股繼續受壓，恒生指數上周五未能止跌，連挫3日。恒指收報25465點，跌251點。全日成交金額2465.4億元。



中國政策將鐵路網絡現代化列為「十五五」國家規劃的重要一環，鐵路投資勢將加速，中國鐵建（1186）這類老牌基建龍頭，料將重新進入投資者的視野當中，成為目前市場充斥各種不穩定因素當中能見度較高的一員。



中國鐵建最新披露，近期已中標10個重大項目，合約金額合共逾451億元（人民幣，下同），當中包括多個鐵路及市政基建工程，為未來業績表現奠下一個良好基礎。



如果只看2025年上半年，中國鐵建的表現並不算亮眼，營收按年下跌5.2%，純利下跌10.1%。在內地經濟下行，各行各業整體承壓、房建與部分市政項目放緩的情況下，傳統基建股實在難以引起投資者的興趣。



但值得一提的是，今年首兩個月，全國鐵路固定資產投資已達722億元，按年增長5.4%，是在2025年鐵路投資歷史新高9015億元的基礎上再推升，足證內地透過鐵路投資為經濟兜底的大方向未變。



另一方面，中鐵建派息比率有調升跡象，其過往派息比率約15%水平，在2023年財年增至20%，於2023及2024年財年分別派息約0.384元（港元，下同）及0.328元，按上周五收市價5.53元計，股息回報率接近6厘水平。



據中央發布的《十五五規劃綱要》當中，第一節便提到鐵路相關政策方針，包括強調基本建成「八縱八橫」高速鐵路主通道和國家高速公路網，以及強化薄弱地區覆蓋和通達保障，推動普速鐵路、普通國省道升級改造，開展新一輪農村公路提升行動，加強西部地區鐵路和支線機場建設，完善邊境地區路網布局。



在政策明確指向、投資節奏加快、定單能見度提升的多重推動下，中國鐵建的基本面正逐步走出低谷，加上有高息作為基本回報，是不錯的中線選擇。



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