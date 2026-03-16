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彭丽婷 - 零碳智能聯盟號召業界同行 | 零碳築跡

零碳築跡
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彭丽婷
1小時前
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產經 專欄
內容

　　3月初的尖沙咀會堂，一場春季招聘展吸引過千名新來港人才入場，現場氣氛熱烈。不少求職者一邊把握機會與80多間企業交流，一邊觀察着香港近年的轉型脈搏。這場活動既是職涯起點，也是城市吸納全球專才、擁抱多元創新的縮影。

　　在眾多展位中，榮利集團和戰略夥伴中富香港尤其受關注，土木、結構、IT工程師以至銷售和會計職位，均有不少應徵者查詢。這些崗位的招聘不只是應付業務需要，更與集團推動「零碳智能聯盟」、共建綠色未來的願景互相呼應。

　　零碳智能聯盟的成立，源於榮利集團對本地綠色基建轉型的前瞻洞察。這不是獨力奮戰，而是產業鏈各核心環節的深度合作。以「零碳智能空間」創新平台為起點，榮利集團聯合三一集團、寧德時代等業界龍頭，實現光伏、儲能、充換電及電池回收技術的貫通。在元朗，五分鐘換電的重型車、AI調度能源系統、國際級儲能裝置等創新裝備，已將開放協作化為現實，這裏也是產業跨界創新的真實實驗場。

　　聯盟的願景遠大，綠色轉型工程複雜，單靠任何一間企業難以獨力達成。零碳智能聯盟誠摯邀請業界有志同道——無論來自人工智能、物聯網、新材料，還是智慧城市、綠色金融或低碳建築範疇，只要理念一致，願意協作創新，聯盟都樂於開放平台，結伴同行，共同推動技術進步、共享資源、共創行業標準。

　　人才始終是推動行業創新的最寶貴資本。榮利集團和零碳智能聯盟積極響應特區政府「高才通」等人才策略，通過招聘展主動對接新來港專才。無論你是立志以圖紙減碳的工程師、希望用代碼提升能源效率的IT精英，還是有志為綠色發展尋找可持續商業模式的業務人才——我們都歡迎你加入零碳智能聯盟，為香港智能低碳未來貢獻一己之力。

　　當才華與使命邂逅，當企業與時代同頻，未來便在當下成真。零碳智能聯盟的大門始終向所有懷抱夢想的同行者敞開。無論你是業界翹楚，還是滿懷熱忱的專業生力軍，只要你願為香港零碳新時代獻出智慧與熱情，誠摯期待與你攜手，共同書寫城市新一頁。

零碳智能聯盟秘書長
彭丽婷
 

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