郭家耀 - 銀娛績符預期 前景樂觀 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

銀河娛樂（027）去年營業額492.42億元，上升13.4%；盈利106.74億元，上升21.9%；每股末期息80仙，全年股息達1.5元，較上年增長50%。經調整EBITDA為145億元，上升19%。單計第4季，集團淨收益為138億元，按季上升14%，經調整EBITDA為43億元，按季升29%。淨贏率正常化後，經調整EBITDA為36億元，上升7%。集團表示把業務焦點投放在高端中場和超高端中場板塊，嘉佩樂去年5月起試業，並在今年2月正式開幕。集團亦繼續與全球領先的娛樂公司合作，舉辦一系列重量級演唱會。



展望2026年，集團繼續專注推進第四期項目開發，提升現有度假城的吸引力，並進一步拓展非博彩業務，實現旅遊產品多元化。集團對銀娛及整體市場前景保持樂觀，當地政府將繼續透過政策支持澳門穩定發展及多元化。銀娛整體業績符合預期，派息有望逐步增加，前景展望樂觀。入巿價36元，目標價45.5元，止蝕價32.5元。筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份。



港灣家族辦公室

業務發展總監

筆者為證監會持牌人

郭家耀