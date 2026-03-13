朱紅 - 阿里受制10天線 吼「20584」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱紅
5小時前
　　券商報告指，阿里巴巴擁有先進自研AI晶片、雲基礎設施、開源基礎模型，以及以消費為中心的應用，構成了結構性優勢，並將阿里上調為首選標的。阿里巴巴（9988）股價仍受制於10天線，回落至131元附近好淡爭持。投資者如看好阿里可留意認購證「26562」，行使價150.09元，實際槓桿6倍，今年8月到期；如看淡阿里可留意認沽證「20584」，行使價129.9元，實際槓桿5倍，今年6月到期。

　　華虹半導體（1347）獲券商提升評級及目標價，研報指中國人工智能半導體需求仍然強勁，正推動「配套」晶片需求增長，特別是電源管理晶片。華虹股價連升3日，一度重越50天線高見99元。如看好華虹，可留意華虹認購證「24321」，行使價127元，實際槓桿4倍，今年7月到期；如看淡華虹，可留意華虹認沽證「24322」，行使價80元，實際槓桿3倍，今年7月到期。

　　國際能源署（IEA）宣布釋放4億桶石油，創下其歷史上最大規模緊急儲備釋放紀錄，惟阿曼關鍵港口遭遇中斷，刺激布油價格重上100美元。中國石油（857）股價逆市造好，升至10.6元附近整固。如看好中石油，可留意中油認購證「26639」，行使價13.29元，實際槓桿7倍，今年7月到期。如看淡中石油，可留意中油認沽證「24063」，行使價7.49元，實際槓桿5倍，今年12月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

朱紅

