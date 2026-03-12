Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃德几 - 中廣核礦業績有改善空間｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
黃德几
4小時前
產經 專欄
　　中廣核礦業（1164）為中廣核集團旗下海外鈾資源平台，作為全球第三大核電集團子公司，主要從事天然鈾開發、貿易及投資，持有哈薩克斯坦等多個海外礦場權益。2026年，人工智能數據中心及能源安全需求持續推動，鈾價維持高位，年內累計升幅超過23%，帶動股價表現突出。年內至今回報達36.33%，過去一年上升176.2%，三年累計上升395.59%，明顯跑贏恒生指數。最新股價介乎4.2至4.5元，市值約320至340億港元。估值方面，市盈率達106.75倍，反映市場對未來增長預期較高，但需注意估值偏高及貿易業務波動風險。

　　基本面穩健，公司核心業務為天然鈾貿易，生產基地主要位於哈薩克斯坦，包括持股49%的謝米茲拜伊鈾公司及奧爾塔雷克公司。全球鈾供應短缺情況持續，Kazatomprom減產10%，公用事業合約供應缺口明顯（116百萬磅對150百萬磅需求），推動價格上漲。公司銷售框架協議已優化，基準價格由61.78美元/磅升至94.22美元/磅，年度調整率為4.1%，現貨比重提升至70%，有利提升盈利彈性。2026至2028年銷售量預計分別為1438、1617及1598噸鈾，年增長率為8.7%、12.4%及-1.2%，主要來自海外礦場擴產。

　　業績方面，2025年上半年錄得虧損6757萬元，較2024年同期盈利11.31億元大幅下降160%，營業額為17.09億元，按年下跌58%。虧損主要由於天然鈾國際貿易合約價格大幅波動，存貨按加權平均成本法核算導致銷售成本高於當期執行價格；同時，受鈾價回落影響，應佔謝公司及奧公司業績分別下降39%及24%。期內完成526噸包銷採購與銷售，貿易收入約7.54億元；新簽訂1910噸銷售合同，其中53%來自歐洲客戶，完成交付812噸。全年生產表現理想，謝公司產量862.2噸（完成率100.1%），奧公司產量1836.8噸（完成率102.0%），第四季度總產量702.5噸（完成率94.6%）。截至2025年12月31日，持有天然鈾庫存929噸（成本73.83美元/磅），已簽訂但尚未交付銷售量3019噸（售價81.59美元/磅），售價高於成本，業績有改善空間。

　　鈾的主要用途是作為核反應堆的燃料，透過核裂變過程釋放大量熱能，用於產生蒸汽驅動渦輪發電機，從而提供穩定、低碳的基載電力。全球約10%的電力來自核能，而鈾-235（U-235）是關鍵可裂變同位素，經濃縮後用於大多數商用反應堆（濃縮度通常3-5%）。此外，鈾亦有軍事應用，如核武器及海軍推進反應堆（濃縮度更高），以及少量民用用途，如輻射屏蔽、飛機配重或醫學同位素生產，但這些佔比極小。天然鈾中U-235僅佔0.7%，需經濃縮才能有效使用。

　　消息面顯示，鈾價已突破100美元/磅，2026年1月升幅25%，全年預測趨向92美元/磅或更高。人工智能及電氣化需求激增，核能成為能源安全重要組成部分，美國政策支持AP1000反應堆發展，俄羅斯供應地緣風險進一步加劇供應緊張。公司近期董事會調整，徐軍梅辭任，李傑接任首席財務官，反映內部管理優化。

　　總體而言，在鈾供應短缺持續的背景下，中廣核礦業作為中廣核集團海外鈾資源平台，具備較強長期增長潛力。雖然上半年出現虧損反映貿易波動風險，但全年生產穩定，鈾價上漲將推動盈利改善。建議長線投資者關注3月19日業績發布，適時把握入市機會。

　　技術上，一月底升至5.66元見頂回落，形成對稱三角形，50天線失而復得，短線走勢改善，可考慮4.3元水平小住吸納，反彈阻力5.6元，不跌穿3.79元可繼續持有。

Usmart盈立證券研究部執行董事
黃德几
 

