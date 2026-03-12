Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 英鎊暫喘穩 上探通道頂部｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
4小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　美元兌主要貨幣周二先跌後回穩，在中東衝突不確定性持續的背景下，投資者對風險資產的偏好依然受制。此前因戰爭導致油價飆升，美元大幅走強，但美國總統特朗普暗示衝突可能早於預期結束，緩解了市場擔憂，並推動油價暴跌，導致美元一度挫低，但隨後已轉跌為升，因市場仍保持高度警惕，謹慎審視戰事可短時間結束的樂觀預期。倘若能源價格持續回落，將減輕當前大宗商品衝擊帶來的通脹影響，從而緩解能源進口大國的經濟壓力。

　　然而，市場仍保持審慎態度；伊朗方面明確警告，霍爾木茲海峽的封鎖不會輕易解除，甚至有媒體報導稱伊朗可能在該戰略水道設置水雷，這又再推高了市場對石油供應中斷的擔憂。美國情報部門的跡象顯示，伊朗正考慮這一極端舉措，特朗普隨即回應稱若伊朗不撤除水雷，將面臨嚴重軍事後果。此外，七國集團能源部長會議也未能就釋放戰略石油儲備達成一致，僅要求國際能源署進一步評估局勢。數據方面，除了周三晚公布的美國2月消費者價格指數（CPI），還有周五公布的個人消費支出（PCE）物價指數。市場普遍預期美聯儲在下周的會議上將維持利率不變。

　　英鎊兌美元在上周一挫跌後，其後走勢僅限於1.33區間窄幅盤整。市場正在審視英倫銀行本月19日會否再作減息，中東衝突正推高能源價格，料將加劇通脹壓力，由於英國通脹率遠高於2%的目標，這可能促使英倫銀行暫緩減息。技術走勢而言，英鎊兌美元自二月以來持續走低，目前正處於下降通道中走低，頂部及底部目前分別位於1.3470及1.3180。預計較近支持位在1.33及1.3250，進一步看至1.3200及25個月平均線1.3080，關鍵指向1.30關口。阻力位回看通道頂部1.3470，若然可作突破，料可見英鎊開展新一波反撲，延伸目標將看至25天平均線1.3510及1.36，再而將指向1.3720以至1.38水平。

　　紐元兌美元走勢，技術圖表所見，自一月底以來，匯價正逐級走低，更下破0.60關口，雖然剛在周二曾告回升，但剛好受制於0.60下方。再者，RSI及隨機指數正在回落下行，10天平均線下破25天平均線，預示紐元兌美元仍有機會作進一步下試。當前支撐預料在100天平均線0.5820，其後則看0.5780及0.57，以至參考0.5610水準。阻力位料為25天平均線0.60及0.6080，去年7月1日高位0.6122則為較大目標參考，進一步看至0.62關口。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇

最Hit
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
王炸姐直播時突然表示頭痛不適。
00:35
隱疾奪命？︱山西網紅直播賣衫猝死 臨終鏡頭前求救「快點打120」︱有片
即時中國
9小時前
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
生活百科
17小時前
深圳交警在全市執法嚴打違規「電雞」。深圳發佈
北上注意︱深圳展全市執法行動 出動無人機捉違規「電雞」
灣區時事
18小時前
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
01:11
伊朗局勢｜懸掛泰國國旗貨船途經霍爾木茲海峽 受炮火襲擊傳3人失蹤
即時國際
11小時前
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
影視圈
10小時前
邱淑貞大女沈月性感「床照」曝光  豐滿上圍撐爆低胸喱士內衣  眼神嫵媚展母親性感基因
邱淑貞大女沈月性感「床照」曝光  豐滿上圍撐爆低胸喱士內衣  眼神嫵媚展母親性感基因
影視圈
13小時前
美聯社
伊朗局勢｜特朗普稱戰事很快結束 伊朗宣布將攻擊中東銀行及金融機構｜持續更新
即時國際
58分鐘前
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
生活百科
14小時前
更多文章
大行晨報 - 日圓短線或可考慮低吸｜大行晨報
　　早前七國集團財長召開會議討論是否釋放原油儲備，加上美國對伊朗問題表態反覆無常，有關美國海軍在霍爾木茲海峽護航的矛盾訊息引發原油劇烈波動，紐約期油價格由逼近每桶120美元後回落，周二盤中一度跌至約每桶77美元水平。受環球市場風險情緒震蕩影響，美匯指數於98.5至99.5高位震盪整固，但執筆之時暫時於100水平見較大阻力。另外，筆者曾於2月24日在本專欄提醒投資者日圓短線料續軟，並提醒投資者日圓不
4小時前
大行晨報
大行晨報 - 紐油短線仍不建議追入｜大行晨報
　　中東戰事似乎未有平息跡象，美國及以色列對伊朗打擊行動仍未暫停，伊朗不間斷的報復行動推升全球油價持續攀升，加上霍爾木茲海峽持續關閉令到中東主要產油國科威特及阿聯酋紛紛表示減產，全球原油供應收緊的疑慮進一步升溫，引發避險性買盤湧入，推高油價升至近三年高位。筆者曾於3月4日在本專欄提醒投資者，紐約期油若突破每桶80美元，油價才有可能扭轉弱勢。受中東局勢影響，紐油上周五盤中單日急升15%，一度高見每桶
2026-03-11 02:00 HKT
大行晨報