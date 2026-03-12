大行晨報 - 英鎊暫喘穩 上探通道頂部｜大行晨報

美元兌主要貨幣周二先跌後回穩，在中東衝突不確定性持續的背景下，投資者對風險資產的偏好依然受制。此前因戰爭導致油價飆升，美元大幅走強，但美國總統特朗普暗示衝突可能早於預期結束，緩解了市場擔憂，並推動油價暴跌，導致美元一度挫低，但隨後已轉跌為升，因市場仍保持高度警惕，謹慎審視戰事可短時間結束的樂觀預期。倘若能源價格持續回落，將減輕當前大宗商品衝擊帶來的通脹影響，從而緩解能源進口大國的經濟壓力。



然而，市場仍保持審慎態度；伊朗方面明確警告，霍爾木茲海峽的封鎖不會輕易解除，甚至有媒體報導稱伊朗可能在該戰略水道設置水雷，這又再推高了市場對石油供應中斷的擔憂。美國情報部門的跡象顯示，伊朗正考慮這一極端舉措，特朗普隨即回應稱若伊朗不撤除水雷，將面臨嚴重軍事後果。此外，七國集團能源部長會議也未能就釋放戰略石油儲備達成一致，僅要求國際能源署進一步評估局勢。數據方面，除了周三晚公布的美國2月消費者價格指數（CPI），還有周五公布的個人消費支出（PCE）物價指數。市場普遍預期美聯儲在下周的會議上將維持利率不變。



英鎊兌美元在上周一挫跌後，其後走勢僅限於1.33區間窄幅盤整。市場正在審視英倫銀行本月19日會否再作減息，中東衝突正推高能源價格，料將加劇通脹壓力，由於英國通脹率遠高於2%的目標，這可能促使英倫銀行暫緩減息。技術走勢而言，英鎊兌美元自二月以來持續走低，目前正處於下降通道中走低，頂部及底部目前分別位於1.3470及1.3180。預計較近支持位在1.33及1.3250，進一步看至1.3200及25個月平均線1.3080，關鍵指向1.30關口。阻力位回看通道頂部1.3470，若然可作突破，料可見英鎊開展新一波反撲，延伸目標將看至25天平均線1.3510及1.36，再而將指向1.3720以至1.38水平。



紐元兌美元走勢，技術圖表所見，自一月底以來，匯價正逐級走低，更下破0.60關口，雖然剛在周二曾告回升，但剛好受制於0.60下方。再者，RSI及隨機指數正在回落下行，10天平均線下破25天平均線，預示紐元兌美元仍有機會作進一步下試。當前支撐預料在100天平均線0.5820，其後則看0.5780及0.57，以至參考0.5610水準。阻力位料為25天平均線0.60及0.6080，去年7月1日高位0.6122則為較大目標參考，進一步看至0.62關口。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇