陳永陸 - 「中特估」高息抗跌力強 | 陸叔講股

陸叔講股
陸叔講股
陳永陸
4小時前
產經 專欄
最近外圍局勢確實複雜，美伊軍事衝突持續升級，油價急升，全球地緣政治風險不斷增加，美股日升日跌，消息變化不斷，拖累港股表現反覆，亦跟隨調整。恒生指數近日一度回落至25000點附近，甚至短暫失守，但兩次都在這個心理關口顯現強力支持，迅速反彈回升。

　　事實上，2026年開局似乎不是太理想，恒指目前徘徊在25000點水平左右，但參考全國兩會傳遞出的清晰訊息，我相信大市後市表現絕對不會太差。從中長線角度看，目前恒指估值仍處於吸引水平（市盈率約12-13倍），加上中國經濟穩健復甦、兩會政策預期及資金回流支持，25000點附近已具備較佳吸納價值。投資者宜採取「分段買入」策略，避免一次性全倉，於每次回落至支持區逐步加倉，既可降低短期風險，又能捕捉中長線反彈。只要消化完地緣政治等因素，中長線絕對有機會再挑戰28000點，甚至更高。

　　其中，國家政策明確支持「中特估」重估，國企改革及高質量發展方向清晰，估值修復空間大，而且大部分中特估有高息屬性，股息率普遍達5至7厘甚至更高，現金流穩定，抗跌能力亦強，投資者可留意。另受惠油價及能源需求回升，中長線盈利有確定性增長，尤其在全球能源轉型及中國經濟穩增長背景下，成為避險兼進取之選。同時，我亦繼續看好內地金融股，包括內銀和內險，這是我2026年重點部署的板塊之一，過往幾年我一直建議高息股，今年更聚焦內地金融。

　　內銀方面，國有商業銀行的資產負債表穩健，不良率低，派息紀錄穩定，好多都有5厘息左右，是低利率環境下的「類債券」收息之選。此外，內地金融政策近年發展迅猛，內險受惠投資端改善及新業務價值增長，估值已跌至吸引水平，分紅潛力更會隨股市回暖而提升。相比純收息，內險兼具成長性，適合想收息又博增長的投資者。

資深獨立股評人
陳永陸

