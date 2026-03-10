大行晨報 - 油價飆升支撐加元走勢｜大行晨報

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

17分鐘前
　　中東緊張局勢持續升溫，伊朗的能源基礎設施受襲，引發投資者對全球能源供應出現不穩的憂慮，周一油價突破100美元關口，與此同時，美元走高，日圓則見緩步走弱，美元兌日圓向上逼近159關口，為1月23日以來最高水準。隨着日本出現滯脹的風險加劇，這將促使政府加大財政支出，並使日本央行利率決策的前景複雜化。周一公布的日本1月名義平均薪資按年升3.0%，高於市場預期和前月的2.4%，為2025年6月以來最強升幅；實際薪資按年升1.4%，也高過市場預期的0.9%。

　　雖然美元兌日圓周一上揚，但可見升幅明顯受制，始終市場仍在憂慮日本和美國潛在干預的可能性，縱然出現口頭干預或匯率檢查可也有機會引發日圓反。留意此前於1月14日美元兌日圓高位見過159.46，1月23日則見於159.24，可見當前匯價尚為居於年內的頂部區域下方。再者，RSI及隨指指數已居於超買區域，故若本周仍未見匯價向上出現明確破位，預料美元兌日圓仍傾向於再為回落。較近支持先看10天平均線157及50天平均線156.15。黃金比率計算，23.6%及38.2%的調整幅度為157.30及156.40，擴展至50%及61.8%則為155.60及154.80水平。至於較近阻力先會留意159水準，之後關鍵則仍為159.50至160區域。

　　美元兌加元整體上自去年11月以來，匯價走勢已呈現一浪低於一浪的格局；在上周五更已明確下破近期整固底部，估計美元兌加元大有機會續告下行，較近支持先看1.35關口，下一級可望重探1月底低位1.3481，若然進一步破位料見美元跌勢加劇；後支持預料為1.3410及1.3360，再而參考100個月平均線1.33以至2023年7年低位1.3176。當前阻力估計為1.33610及50天平均線1.3710，下一級看至1.38，較為關鍵會指向1.39水準，匯價上月早段曾在1.39水準附近連日遇阻。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
 

