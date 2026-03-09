Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍一山 - 恒指周線錘頭有望續彈 | 有錢圖

伍一山
10小時前
大市上周五反彈，恒指高開37點至25358點，午前見全日高位25806點，升485點，收市回順至25757點，以大陽燭上升435點，全日成交金額減至2928億元。

　　以周線圖分析，恒指上周低位24958點，高位26403點，一周累計大跌873點，不過陰陽燭於支持位出現「錘頭」，有望延續反彈。周線技術指標向淡，MACD牛熊，熊差持續擴大；慢隨機指數維持沽貨訊號；9周RSI跌破中軸報42.68。保歷加通道依然橫行，暫時仍保住橫行市格局。

　　恒指於25000至27500點之間橫行將近半年，1月下旬一度突破橫行區頂部高見28056點，可惜是假突破，其後反覆下挫，上周跌破20周線（26250），最低跌至24958點，觸及橫行區底部和50周線（25063）後顯著反彈，周線陰陽燭出現「錘頭」，短期有望延續反彈，惟26000點水平料有重大阻力。

　　國企指數上周五以大陽燭反彈176點報8628點，一周累計則下跌231點。周線技術指標向淡，MACD牛熊，熊差持續擴大；慢隨機指數維持沽貨訊號；9周RSI跌至34.07。保歷加通道破底，橫行市格局初步打破，不過周線陰陽燭出現「長尾錘」，短線有望續彈，惟8800點料有阻力。

小鵬支持位見十字星

　　小鵬汽車（9868）上周五以陽燭上升4.24%收報66.35元，今年政府工作報告提出深入整治內卷式競爭，券商認為國內汽車行業有望加速走向以科技創新為代表的高質量發展，取代之前的價格競爭。以周線圖分析，股價去年2月以來在大型區間內上落，區間低位約為60.6元，高位約為106元，上周五跌至區間底部支持，陰陽燭出現十字星，MACD雙熊但熊差收窄，短線有望反彈，現水平買入，短炒目標價76.5元，跌破60.35元止蝕。

伍一山

