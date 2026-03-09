Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

彭丽婷 - 與未來同頻：當青春選擇守護地球 | 零碳築跡

零碳築跡
零碳築跡
彭丽婷
10小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　最近和幾位中學生聊天，問他們將來想做甚麼職業。有人說想做AI工程師，有人想創業做環保科技，還有人說想設計會飛的汽車。我笑着問：「如果有一個選擇，既可以實現自己的夢想，又能拯救地球，你們會選哪一個？」

　　孩子們思索了一下，然後眼睛都亮了起來。

　　這個畫面讓我想起元朗零碳智能空間裏常見的場景：一群中學生圍在純電混凝土車旁，有人蹲下來觀察電池結構，有人用手機掃描光伏板，也有人不停追問智能管理平台的大屏的運作原理。他們的表情裏不只好奇和興奮，更有一種「原來未來真的可以這樣」的啟發。

　　這也正是零碳智能聯盟成立的初心：啟發年輕人，點亮未來。

　　我們常說年輕人是未來的主人翁，但如果沒有親身見過未來，又如何對未來產生真切的想像？零碳智能空間，就是設計給青少年和大眾，讓原本只在論文、實驗室裏的前沿科技，實際在身邊呈現和體驗。五分鐘換電的重型貨車、自主巡航的機械人、即時優化的AI能源系統——這些不再只是科幻電影的橋段，而是城市發展裏的真實場景。它們集體傳遞一個訊息：年輕人的夢想，未必遙遠，未來已在眼前。

　　更重要的是，一個值得銘記的訊息：夢想和責任，其實是分不開的。

　　人工智能、機械人、新能源、智慧城市……這些熱門賽道，不只是激動人心的機會，更是推動人類向前的責任。當一位工程師設計AI算法，可以選擇推送廣告，也可以選擇優化能源分配；當創業者開發新材料，可以追求成本最低，也可以堅持做到減少污染。科技沒有善惡，但每一個選擇，都決定了未來世界的樣子。

　　這也是零碳智能空間想種下的種子：創新從來不是為創新而創新，而是要回應「我們真正想要的是怎樣的未來」。

　　國家定下2050年碳中和目標，不只是政策，也是一代年輕人親身要參與、要交出的答卷。今天踏進科技行業的青年，肩上背負的不但是個人事業發展，更是人類可持續發展的責任。你寫的代碼，直接影響能源效率；你設計的機械人，左右行業碳排放；你規劃的智慧城市，就是下一代的生活方式。

　　好消息是，這場與人類命運相關的挑戰，正是年輕人發揮才華、參與全球未來的最大舞台。在零碳智能聯盟的平台，我們見證着越來越多年輕身影：有剛畢業的博士生，全力研究儲能新材料；有二十出頭的團隊，開發碳足跡追蹤軟件；也有「00後」實習生，用AI優化光伏發電預測。他們一起證明，心懷天下不是一句空話，而是可以真正落實在代碼裏、產品裏、設計的每一個細節裏。

　　如果你正站在人生十字路口，對未來有猶豫，不妨問一問自己：我想成為一個怎樣的創造者？我想為世界留下一點甚麼？

　　然後，有空來零碳智能空間走一趟。親眼看看那些已經發生的科技創新，感受一下和你同齡、已經出發的同行者。你會發現，通往未來的路向有很多，但最值得走的，一定是那一條讓你的才華與地球命運同行的方向。

　　當青春選擇與可持續同行，未來就會有光。

零碳智能聯盟秘書長
彭丽婷
 

最Hit
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
損失$385億︱公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者 日漫業界舉報
損失$385億︱公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者 日漫業界舉報
即時中國
18小時前
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
20小時前
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
2026-03-08 07:30 HKT
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
3小時前
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
2026-03-08 06:00 HKT
黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉
黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉
投資理財
6小時前
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
投資理財
23小時前
吐露港公路九巴75X撞欄 疑車長「暈一暈」 全車乘客被困求救
吐露港公路九巴75X撞欄 疑車長「暈一暈」 全車乘客被困求救
突發
2小時前
回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽
回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽
生活百科
2026-03-08 10:30 HKT
更多文章
彭丽婷 - 財政預算案聚焦北都 推動香港邁向零碳轉型 | 零碳築跡
　　財政司司長上周發表2026-27年度《財政預算案》，以創新驅動、金融賦能為核心，同時強調多元發展與關愛惠民。針對北部都會區（北都）建設、基建投資及綠色轉型，推出多項重點措施。這些政策不僅為香港經濟注入長遠動力，更為建造業帶來實質支持，推動綠色基建和零碳轉型邁向新里程。 　　北都被定位為香港未來的增長引擎，《預算案》明確提出加快多個重大項目：新田科技城首批創科用地及洪水橋大學用地的平整工程
2026-03-02 02:00 HKT
零碳築跡