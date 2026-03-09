彭丽婷 - 與未來同頻：當青春選擇守護地球 | 零碳築跡

最近和幾位中學生聊天，問他們將來想做甚麼職業。有人說想做AI工程師，有人想創業做環保科技，還有人說想設計會飛的汽車。我笑着問：「如果有一個選擇，既可以實現自己的夢想，又能拯救地球，你們會選哪一個？」



孩子們思索了一下，然後眼睛都亮了起來。



這個畫面讓我想起元朗零碳智能空間裏常見的場景：一群中學生圍在純電混凝土車旁，有人蹲下來觀察電池結構，有人用手機掃描光伏板，也有人不停追問智能管理平台的大屏的運作原理。他們的表情裏不只好奇和興奮，更有一種「原來未來真的可以這樣」的啟發。



這也正是零碳智能聯盟成立的初心：啟發年輕人，點亮未來。



我們常說年輕人是未來的主人翁，但如果沒有親身見過未來，又如何對未來產生真切的想像？零碳智能空間，就是設計給青少年和大眾，讓原本只在論文、實驗室裏的前沿科技，實際在身邊呈現和體驗。五分鐘換電的重型貨車、自主巡航的機械人、即時優化的AI能源系統——這些不再只是科幻電影的橋段，而是城市發展裏的真實場景。它們集體傳遞一個訊息：年輕人的夢想，未必遙遠，未來已在眼前。



更重要的是，一個值得銘記的訊息：夢想和責任，其實是分不開的。



人工智能、機械人、新能源、智慧城市……這些熱門賽道，不只是激動人心的機會，更是推動人類向前的責任。當一位工程師設計AI算法，可以選擇推送廣告，也可以選擇優化能源分配；當創業者開發新材料，可以追求成本最低，也可以堅持做到減少污染。科技沒有善惡，但每一個選擇，都決定了未來世界的樣子。



這也是零碳智能空間想種下的種子：創新從來不是為創新而創新，而是要回應「我們真正想要的是怎樣的未來」。



國家定下2050年碳中和目標，不只是政策，也是一代年輕人親身要參與、要交出的答卷。今天踏進科技行業的青年，肩上背負的不但是個人事業發展，更是人類可持續發展的責任。你寫的代碼，直接影響能源效率；你設計的機械人，左右行業碳排放；你規劃的智慧城市，就是下一代的生活方式。



好消息是，這場與人類命運相關的挑戰，正是年輕人發揮才華、參與全球未來的最大舞台。在零碳智能聯盟的平台，我們見證着越來越多年輕身影：有剛畢業的博士生，全力研究儲能新材料；有二十出頭的團隊，開發碳足跡追蹤軟件；也有「00後」實習生，用AI優化光伏發電預測。他們一起證明，心懷天下不是一句空話，而是可以真正落實在代碼裏、產品裏、設計的每一個細節裏。



如果你正站在人生十字路口，對未來有猶豫，不妨問一問自己：我想成為一個怎樣的創造者？我想為世界留下一點甚麼？



然後，有空來零碳智能空間走一趟。親眼看看那些已經發生的科技創新，感受一下和你同齡、已經出發的同行者。你會發現，通往未來的路向有很多，但最值得走的，一定是那一條讓你的才華與地球命運同行的方向。



當青春選擇與可持續同行，未來就會有光。



零碳智能聯盟秘書長

彭丽婷

