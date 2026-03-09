Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

劉偉利 - 管理費的價值 | 巨B講投資

巨B講投資
劉偉利
10小時前
產經 專欄
　　在投資的世界裏，有一個經常被忽略的真相：願意收取合理管理費的基金經理，往往比那些號稱「零費用」的業者更值得信賴。這聽起來或許違反直覺，但背後牽涉的，是一套關乎激勵機制與職業操守的深層邏輯。

　　當一位投資經理無法從合法的管理費中獲得應有的回報，他的生存壓力便會扭曲行為模式。人性的現實是，當正門被堵死，人們往往會尋找窗戶——無論是過度冒險、關聯交易，甚至是更嚴重的職務侵佔。我見過太多前期不收管理費的案例，最終不是業績慘淡，就是資金去向成謎。投資者貪圖一時的「省錢」，換來的往往是本金的全軍覆沒。

　　這背後牽涉一個重要的經濟學概念：激勵相容。合理的管理費結構，能讓基金經理的利益與投資者保持一致——當經理人靠專業服務獲得穩定收入，他便沒有動機鋌而走險；當他明白只有把投資者的錢管好，才能持續收取費用，長期主義的行為模式便會自然形成。反之，零管理費的模式猶如要求一匹千里馬只吃空氣奔跑，最終只會把馬兒累垮，或逼牠另尋出路。

　　值得深思的新視角在於，管理費不僅是經理的「工資」，更是投資者對專業的一種「投票」。願意支付合理費用的投資者，本質上是在篩選那些有底氣、有尊嚴、願意長期深耕的專業機構。這種雙向選擇，構成了金融市場最基礎的信任基石。就像我們不會期待頂尖醫生免費看診，也不會相信最優秀的律師不收顧問費——專業的價值，從來都需要被合理地定價。

　　從監管的角度看，適度的管理費還能形成一道天然防線。當機構有穩定的現金流支撐合規成本，便更有能力建立完善的風控體系、聘請合格的合規人員，而不是在財務壓力下偷工減料。這對於保護投資者資產安全，意義深遠。

　　歸根結底，投資是一場關於信任的長期關係。又要馬兒好，又要馬兒不吃草，這樣的前後矛盾最終傷害的，是投資者自己辛苦積累的血汗錢。與其在收費上錙銖必較，不如花心思找到那個值得託付的人，然後讓他安心地為你跑好這場馬拉松。畢竟，真正昂貴的從來不是管理費，而是那些因為貪圖便宜而付上的隱形代價。

Collis Capital合夥創始人
劉偉利

劉偉利 - 賽道思維 | 巨B講投資
　　最近有經濟學家提出一個耐人尋味的觀點：隨着人工智能與機械人技術的飛速發展，未來經濟的形態可能發生根本性轉變，失業率上升不一定代表經濟轉差。這個說法聽起來頗具前瞻性，但細想之下，卻隱藏着不少值得商榷的矛盾與盲點。 　　經濟運轉的核心，始終離不開「人」的參與。當大量勞動力被機械取代，失業率攀升，首當其衝的是整體消費能力的萎縮。人民口袋裏有錢，才能支撐市場的循環；市場有需求，企業才有投資的動力
2026-03-02 02:00 HKT
巨B講投資