朱紅 - 阿里創近月低 留意「20584」 | 窩輪熱炒特區

朱紅
50分鐘前
　　券商研報指千問負責人離職引發業界對千問未來發展軌跡及持續性重大關注，但預料相關人事變動不會立即影響公司投資概念，並建議投資者未來數星期需留意產品發布節奏、開源響應度等變化。阿里巴巴（9988）股價連日下跌，曾低見125.1元，再創近月新低。投資者如看好阿里，可留意阿里認購證「26562」，行使價150.09元，實際槓桿6倍，今年8月到期。如看淡阿里，可留意阿里認沽證「20584」，行使價129.9元，實際槓桿4倍，今年6月到期。

　　內媒報道，小米董事長雷軍表示AI需求暴漲引發儲存晶片價格急升，手機業務面臨很大壓力，但會設法盡量降低消費者接受難度。小米（1810）股價靠穩，續於32.2元附近窄幅整固。如看好小米，可留意小米認購證「25383」，行使價49元，實際槓桿6倍，今年9月到期。如看淡小米，可留意小米認沽證「26045」，行使價28.16元，實際槓桿5倍，今年8月到期。

　　國際金價高位表現反覆，紫金礦業（2899）股價連日回吐，跌至50天線約40.5元水平徘徊，其好倉則連日錄得資金流入。如看好紫金，可留意紫金認購證「26047」，行使價50.01元，實際槓桿3倍，明年3月到期。如看淡紫金，可留意紫金認沽證「24709」，行使價28.99元，實際槓桿4倍，今年7月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。

朱紅 - 騰訊10天線遇阻 吼「26075」 | 窩輪熱炒特區
　　據報騰訊雲擬在德國法蘭克福新增一個雲可用區，擬於今年第二季啟用，將可滿足歐洲地區不斷增長的AI及雲服務需求，就近為本地客戶提供合規、穩定及優質的雲服務。騰訊（700）股價一度反彈，惟仍受制於10天線，在511元水平好淡爭持。如看好騰訊可留意認購證「26418」，行使價629.38元，實際槓桿9倍，今年8月到期。如看淡騰訊可留意認沽證「26075」，行使價466.46元，實際槓桿7倍，今年8月到
2026-03-04 02:00 HKT
