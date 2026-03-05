郭家耀 - 豐盛生活服務目標6.5元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

開工前落盤/頭條名家本周心水
郭家耀
1小時前
　　豐盛生活服務（331）日前公布中期業績，錄得總收入37.77億元，按年下跌7.7%；股東應佔溢利為2.159億元，按年減少10.6%。集團整體毛利率由去年同期的12.8%上升至13.7%，反映其核心業務的盈利能力及成本控制有所提升。集團宣布派發中期息每股18.9仙，派息比率維持在40.2%水平。業績回落的主因在於機電工程服務板塊處於周期交替。集團期內現金及銀行結餘達7.63億元，且維持淨現金狀況。同時，集團手頭未完成合約總額高達151.8億元，為未來數年的收益提供保障。展望未來，豐盛生活具備多項增長催化劑。香港政府龐大的公私營房屋建設計劃及「北部都會區」發展，將為物管及機電板塊提供長遠需求。此外，澳門娛樂場的翻新工程，以及透過北京新域拓展中國內地保險經紀市場，均為集團注入新動力。豐盛生活憑藉多元化的業務組合，健康資產負債表，以及穩定的派息政策，整體基本面強勁，後市展望樂觀。目標價6.5元；入巿價5.7元；止蝕價5.2元。

　　筆者為證監會持牌人仕，本人及相關人士沒持有上述股份。

港灣家族辦公室業務發展總監
郭家耀
 

