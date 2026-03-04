陳永陸 - 周大福創建防守性強 | 陸叔講股

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周大福創建（659）作為多元化綜合企業集團，業務涵蓋收費公路、金融服務（包括保險）、物流、建築及設施管理等領域，主要在香港及中國內地運營。集團業務布局均衡，核心貢獻來自收費公路及金融服務（如周大福人壽），這些領域受宏觀波動影響較小，提供可預測現金流。

　　集團2026財年中期報告顯示漸進增長，財務基礎穩固，連續兩年維持信用評級A+。期內，營業利潤按年升3%至23億元，雖然略低於市場預期，但經調整後的中期息派0.28元，按年上升3%，高於市場預期。相比地產股或消費股，多元化減低單一行業風險，尤其在內地經濟復甦階段，物流及基建業務有望受益政策支持。然而，美國伊朗戰事帶來額外挑戰：伊朗關閉霍爾木茲海峽導致全球油價急升，可能推高集團物流及運輸成本，短期影響公路和物流板塊盈利，但集團的金融服務則受益於風險溢價上升，整體可平衡其中風險。

財務穩固 高息吸引

　　值得留意是，周大福創建未來的流動性將繼續得到改善，2026年3月9日將新納入股票互聯互通南向交易名單，日後可成為南向資金追逐高息機會。事實上，現時集團公允價值估計達13.22港元，顯示市場可能低估其內在價值。這種估值折扣源於多元化業務的現金流穩定性，適合在利率環境不確定時配置。即使考慮美國伊朗戰事引發的市場波動，該股的防禦屬性仍使其在同類股中相對吸引。

　　目前周大福創建的交易價格較該行估算的資產淨值折讓約34%，但預期此折讓將收窄至29%，即高於十年平均值一個標準差，這得益於基本面改善，以及約7%股息率吸引南向投資者興趣增加。事實上，集團中期股息每股0.28港元，漸進式派息政策，可吸引喜歡收息的投資者。這水平在港股中屬高息類別，遠高於恒生指數平均收益率。集團中期業績顯示經常性利潤穩定，EPS達0.49港元，支撐持續派息能力。在低增長環境下，高股息提供下行保護，歷史上該股Beta值較低（約0.4），波動性小於大市。戰事因素可能短期壓抑股價，但高股息可作緩衝，維持長期持有吸引力，建議可在股價調整時吸納。

資深獨立股評人
陳永陸

