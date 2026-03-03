Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 戰事推升油價 上石化可吼 | 鮮股落鑊

聞風至
4小時前
產經 專欄
美以伊衝突進入白熱化後，金融市場最關心的，必定是伊朗石油的未來去向，但無論怎樣推演，中國過往享受到的低價石油定必不復再，對石油上游企業卻是重大利好消息，上海石油化工（338）昨日逆市勁升4.3%，已是有勢可捉。

　　伊朗過去雖受制裁，但中國一直是其最大買家，好一段時間受惠到來自這些受制裁國家的低價原油。據彭博報道，中國長期接收伊朗逾9成原油出口，成為伊朗在制裁下幾乎唯一的穩定買家。伊朗和委內瑞拉均是中國煉油體系的重要低價供應來源，據報買入價可能低於市場價近每桶10至15美元。

　　但這種折讓油價很大機會在當前局勢下走到盡頭。美國已多次表明會加大對伊朗能源出口的壓力，近期更出現油輪遭扣押、被指「海盜式執法」的事件，反映美方正逐步收緊伊朗原油的外流渠道。根據美國國務院2025年的制裁聲明，美方已針對多間中國港口與儲油營運商實施新一輪制裁，指其協助處理伊朗原油貨運，顯示美國正由「打擊伊朗出口」轉向「打擊伊朗的買家與物流網絡」。在這環境下，伊朗原油未來有兩種可能：一是出口被嚴格限制，二是被逼重新以市場價出售，折讓空間大幅收窄。而對中國煉油體系而言卻是好事，對上海石油化工這類無緣取得低價油的煉油企業更是少了強勁對手。

　　上海石油化工去年由盈轉虧，最新預測2025年全年勁蝕最多15.76億元人民幣，公司解釋虧損主要由於國際原油價格總體震盪下行，產品市場需求未有明顯改善，集團主要煉化產品毛利空間縮減，疊加四季度生產裝置大修影響，商品總量下降。另一方面，美伊衝突亦為油價帶來上升預測，有利油價重新企上較高水平，煉油企業利差便會同步改善，低成本庫存亦會帶來重估收益。

聞風至

聞風至 - 鋼鐵業見底有望 鞍鋼值博 | 鮮股落鑊
鋼材行業出現見底訊號，據報今年1月多間鋼鐵企業產能「開門紅」，完成目標逾100%，龍頭股鞍鋼股份（347）值得留神，其股價自2021年高位6.83元至今累跌68.5%，博反彈空間巨大。 　　鋼鐵行業過去兩年一直在弱周期中掙扎，需求疲弱、鋼價下行、礦價高企，令整個板塊長期被市場冷落。但今年1月開始，行業出現期待已久的「見底訊號」，據報多間鋼企錄得「開門紅」，產能利用率回升至80%以上，部分企業
2026-03-02 02:00 HKT
鮮股落鑊