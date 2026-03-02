Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱紅 - 小米偏軟 留意「26045」 | 窩輪熱炒特區

窩輪熱炒特區
窩輪熱炒特區
朱紅
6小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　小米汽車數據顯示今年春節假期小米汽車車主累計共行駛里程逾4.05億公里，最長行駛里程10,718公里；輔助駕駛總里程1億公里，單日最長使用1819.6公里。小米（1810）股價持續偏軟，跌至35元水平好淡爭持。投資者如看好小米可留意認購證「24846」，行使價46.88元，實際槓桿7倍，今年7月到期；相反，如看淡小米可留意認沽證「26045」，行使價28.16元，實際槓桿5倍，今年8月到期。

　　券商研報指港交所（388）第4季業績優於預期，並預期投資者對新股需求強勁，料港交所將進一步完善上市規則以提升競爭力，包括可能優化同股不同權上市制度。港交所表現靠穩，續沿20天線約419元水平整固。如看好港交所可留意認購證「26204」，行使價539.38元，實際槓桿7倍，今年11月到期。如看淡港交所可留意認沽證「21944」，行使價359.8元，實際槓桿11倍，今年6月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱傳伊朗前總統內賈德遇襲身亡 美中央司令部指美軍3死5傷︱不斷更新
即時國際
10小時前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
17小時前
01:14
伊朗局勢︱杜拜機場停擺 滯留港人感徬徨 街上無人無車不敢外出：唔知場仗要打幾耐!
社會
15小時前
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
23小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
2026-02-28 06:00 HKT
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬
星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬
筍盤推介
14小時前
富商劉鑾雄與女兒劉秀盈罕見同框 現身鬧市成焦點父女情不變 大劉保鑣「毛巾陣」再現
富商劉鑾雄與女兒劉秀盈罕見同框 現身鬧市成焦點父女情不變 大劉保鑣「毛巾陣」再現
影視圈
13小時前
90年代女星18歲女兒索樣突變 「最美星二代」被指顏值降呢出道觸礁？
90年代女星18歲女兒索樣突變 「最美星二代」被指顏值降呢出道觸礁？
影視圈
10小時前
練馬師蘇偉賢（左）、騎師田泰安（中）以及「昇瀧駒」馬主等26人滯留杜拜。香港賽馬會
伊朗局勢︱馬會26人滯留杜拜 包括「昇瀧駒」馬主、騎師田泰安及練馬師蘇偉賢等
社會
10小時前
更多文章
朱紅 - 港交所績後向好 吼「26204」 | 窩輪熱炒特區
重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全
2026-02-27 02:00 HKT
窩輪熱炒特區