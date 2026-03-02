朱紅 - 小米偏軟 留意「26045」 | 窩輪熱炒特區

小米汽車數據顯示今年春節假期小米汽車車主累計共行駛里程逾4.05億公里，最長行駛里程10,718公里；輔助駕駛總里程1億公里，單日最長使用1819.6公里。小米（1810）股價持續偏軟，跌至35元水平好淡爭持。投資者如看好小米可留意認購證「24846」，行使價46.88元，實際槓桿7倍，今年7月到期；相反，如看淡小米可留意認沽證「26045」，行使價28.16元，實際槓桿5倍，今年8月到期。



券商研報指港交所（388）第4季業績優於預期，並預期投資者對新股需求強勁，料港交所將進一步完善上市規則以提升競爭力，包括可能優化同股不同權上市制度。港交所表現靠穩，續沿20天線約419元水平整固。如看好港交所可留意認購證「26204」，行使價539.38元，實際槓桿7倍，今年11月到期。如看淡港交所可留意認沽證「21944」，行使價359.8元，實際槓桿11倍，今年6月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅