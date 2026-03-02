Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 鋼鐵業見底有望 鞍鋼值博 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
鮮股落鑊
聞風至
6小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

鋼材行業出現見底訊號，據報今年1月多間鋼鐵企業產能「開門紅」，完成目標逾100%，龍頭股鞍鋼股份（347）值得留神，其股價自2021年高位6.83元至今累跌68.5%，博反彈空間巨大。

　　鋼鐵行業過去兩年一直在弱周期中掙扎，需求疲弱、鋼價下行、礦價高企，令整個板塊長期被市場冷落。但今年1月開始，行業出現期待已久的「見底訊號」，據報多間鋼企錄得「開門紅」，產能利用率回升至80%以上，部分企業完成月度目標超過100%，鋼材社會庫存亦出現連續去庫存。

　　報道指出，方大達鋼1月生鐵、粗鋼、鋼材產量分別完成生產計劃的105.01%、110.63%和110.71%，多項核心指標再攀新高；陽春新鋼鐵1月全月產銷率達到101%，銷售渠道實現新突破。

產能利用率現回升

　　中國鋼鐵工業協會數據顯示，於2025年全年，中國粗鋼產能累跌4.4%，至9.61億噸；鋼材按年反升3.1%，至14.46億噸。數字已達中國鋼鐵工業協會會長于勇在2018年預測的指標，當時于勇指出：「料2025年實現粗鋼產能降至10億噸以下。」

　　鞍鋼早前發盈警，預料2025年虧損將減少42.75%，至40.77億元人民幣左右。集團又提到，2025年鋼鐵行業形勢有所好轉，但「供強需弱」未根本改善，公司推進價值創造、算帳經營，加大市場開拓與產品結構調整，提升運營效率、深挖能源潛力、優化採購降本，並實施產線大修改造，經營形勢整體向好。

　　鋼鐵行業仍面對不少挑戰，包括房地產需求疲弱、礦價高企、行業產能過剩等，但初步已見到有見底訊號釋出，鞍鋼股份上周五亦見彈升逾5%，若短線再升穿2.62元阻力，或為新一輪升勢的觸發點。

聞風至

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱傳伊朗前總統內賈德遇襲身亡 美中央司令部指美軍3死5傷︱不斷更新
即時國際
9小時前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
17小時前
01:14
伊朗局勢︱杜拜機場停擺 滯留港人感徬徨 街上無人無車不敢外出：唔知場仗要打幾耐!
社會
15小時前
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
23小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
2026-02-28 06:00 HKT
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬
星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬
筍盤推介
14小時前
富商劉鑾雄與女兒劉秀盈罕見同框 現身鬧市成焦點父女情不變 大劉保鑣「毛巾陣」再現
富商劉鑾雄與女兒劉秀盈罕見同框 現身鬧市成焦點父女情不變 大劉保鑣「毛巾陣」再現
影視圈
13小時前
90年代女星18歲女兒索樣突變 「最美星二代」被指顏值降呢出道觸礁？
90年代女星18歲女兒索樣突變 「最美星二代」被指顏值降呢出道觸礁？
影視圈
10小時前
練馬師蘇偉賢（左）、騎師田泰安（中）以及「昇瀧駒」馬主等26人滯留杜拜。香港賽馬會
伊朗局勢︱馬會26人滯留杜拜 包括「昇瀧駒」馬主、騎師田泰安及練馬師蘇偉賢等
社會
10小時前
更多文章
聞風至 - 人民幣勢強 大唐發電可受惠 | 鮮股落鑊
人民幣兌美元匯價升近逾34個月新高，人民幣的強勢或成為今年推動港股表現的一項重要因素，主力受惠股有三大要點，其一是業務以中國區為主賺人民幣，其二是負債比率較高且有不少是港元或美元計價的外債，若再符合第三點是派息派人民幣，則更為理想。 　　要符合以上3點的股份，筆者首先想到是大唐發電（991），現價市盈率偏低，以剛公布的盈喜數字推算，僅約6至7倍水平，但去年派發中期股息5.5仙人民幣，若末期息
2026-02-27 02:00 HKT
鮮股落鑊