聞風至 - 鋼鐵業見底有望 鞍鋼值博 | 鮮股落鑊

鋼材行業出現見底訊號，據報今年1月多間鋼鐵企業產能「開門紅」，完成目標逾100%，龍頭股鞍鋼股份（347）值得留神，其股價自2021年高位6.83元至今累跌68.5%，博反彈空間巨大。



鋼鐵行業過去兩年一直在弱周期中掙扎，需求疲弱、鋼價下行、礦價高企，令整個板塊長期被市場冷落。但今年1月開始，行業出現期待已久的「見底訊號」，據報多間鋼企錄得「開門紅」，產能利用率回升至80%以上，部分企業完成月度目標超過100%，鋼材社會庫存亦出現連續去庫存。



報道指出，方大達鋼1月生鐵、粗鋼、鋼材產量分別完成生產計劃的105.01%、110.63%和110.71%，多項核心指標再攀新高；陽春新鋼鐵1月全月產銷率達到101%，銷售渠道實現新突破。



產能利用率現回升



中國鋼鐵工業協會數據顯示，於2025年全年，中國粗鋼產能累跌4.4%，至9.61億噸；鋼材按年反升3.1%，至14.46億噸。數字已達中國鋼鐵工業協會會長于勇在2018年預測的指標，當時于勇指出：「料2025年實現粗鋼產能降至10億噸以下。」



鞍鋼早前發盈警，預料2025年虧損將減少42.75%，至40.77億元人民幣左右。集團又提到，2025年鋼鐵行業形勢有所好轉，但「供強需弱」未根本改善，公司推進價值創造、算帳經營，加大市場開拓與產品結構調整，提升運營效率、深挖能源潛力、優化採購降本，並實施產線大修改造，經營形勢整體向好。



鋼鐵行業仍面對不少挑戰，包括房地產需求疲弱、礦價高企、行業產能過剩等，但初步已見到有見底訊號釋出，鞍鋼股份上周五亦見彈升逾5%，若短線再升穿2.62元阻力，或為新一輪升勢的觸發點。



聞風至